تراند اليوم : ميلان مباشر .. بث مباشر ميلان اليوم مباشر مشاهدة مباراه ميلان بث مباشر ميلان ضد الانتر

. بث مباشر ميلان اليوم مباشر مشاهدة مباراه ميلان بث مباشر ميلان ضد الانتر ويلتقي إنتر مع خصمه الأزلي أي سي ميلان مساء اليوم الثلاثاء في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة النارية والمرتقبة بين الغريمين الأزليين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.