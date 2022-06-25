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تراند اليوم : ميلان مباشر .. بث مباشر ميلان اليوم مباشر مشاهدة مباراه ميلان بث مباشر ميلان ضد الانتر

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. بث مباشر ميلان اليوم مباشر مشاهدة مباراه ميلان بث مباشر ميلان ضد الانتر ويلتقي إنتر مع خصمه الأزلي أي سي ميلان مساء اليوم الثلاثاء في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة النارية والمرتقبة بين الغريمين الأزليين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي AD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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