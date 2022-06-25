تراند اليوم : الاهلي مباشر .. مباراة الاهلي مباشرHD ماتش الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفاركو بث مباشر الأهلي اليوم مباشر

مباراة الاهلي مباشر ماتش الاهلي بث مباشر بث مباشر الاهلي مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن الاهلي مباشر بث مباشر مباراه الاهلي بث مباشر الاهلى بث مباشر الأهلي يخوض فريق شباب الأهلي دبي مباراته أمام نظيره نادي الوحدة مساء اليوم الثلاثاء 1/3/2022 لحساب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتي.

وسيتم نقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية "1" وقناة دبي الرياضية "1" وقناة الشارقة الرياضية، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 3:30 بتوقيت مصر.

وقد عينت قناة أبو ظبي للتعليق على المباراة حازم عبدالسلام، فيما عينت قناة دبي المعلق عبدالله السعدي للتعليق على اللقاء، وعينت قناة الشارقة راشد عبدالرحمن.