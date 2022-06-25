تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2022 .. مواعيد مسلسلات رمضان 2022 mbc قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022

مع دخول شهر رمضان المعظم، نقدم لكم أعزاءنا القراء دليل مسلسلات رمضان 2022 الكامل لأهم الأعمال المصرية والخليجية والسورية مع القنوات العارضة لكل مسلسل، وستكون مسلسلات رمضان 2022 مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة والممتعة، هذا ما يمكنك استنباطه بعد قراءة القصص المبدئية لكل مسلسل ومشاهدة الإعلانات التشويقية لها في السطور التالية. لقد جمعنا لك قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2022 والتي من المتوقع أن تلقى جماهيرية عالية هذا العام بالإضافة إلى قنوات عرضها في التيلفزيون.

وتعتبر مشاهدة مسلسلات رمضان 2022 رفقة عائلاتنا جزءاً لا يتجزأ من تقاليد هذا الشهر الكريم، ولا شك أن غالبيتكم ينتظر معرفة أبرز هذه المسلسلات الشامية التي سيتم عرضها.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 هنا:

- مسلسل أحلام سعيدة

وكعادة النجمة يسرا لا يمر موسم رمضان دون أن تكون حاضر على الشاشة الصغيرة لتمتعنا بعمل فني مميز وتعرفنا على باقة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة. وفي رمضان 2022 تشارك بمسلسلها "أحلام سعيدة".

المسلسل بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود وملك بدوي ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج العدل جروب.

- مسلسل الاختيار 3

ومن الأعمال المنتظرة بقوة من مسلسلات رمضان 2022، هو مسلسل الاختيار 3. الذي يجمع ثلاثة من أقوى النجوم وهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن المتوقع أن يظهر المسلسل الكثير من البطولات والنضالات التي خاضها أفراد الجيش والشرطة.

المسلسل بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سامي.

- مسلسل فاتن أمل حربي

حسنًا، يبدو أن نيللي كريم حريصة على بشدة على التواجد في الموسم الرمضاني، فبعدما كسرت القاعدة بمسلسلها الكوميدي في 2020 وعادت في عام 2021 لتقدم مسلسل اجتماعي، وها هي تعود إلينا في رمضان 2022 بقصة جديدة.

المسلسل بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبد الغني، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، خالد سرحان والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل.

- مسلسل هجمة مرتدة 2 (العائدون)

واحد من الأعمال الدرامية التي تم طرحها في رمضان 2021، ونال استحسان عدد كبير من الجمهور، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية ويكشف عن بعض الأسرار التي تخص ثورة ٢٥ يناير.

والمسلسل بطولة هذا الجزء النجم أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاني رمزي، محمد ممدوح ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.

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- مسلسل Suits

وفي رمضان 2022 نرى النسخة المصرية من مسلسل Suits الأمريكي الذي تم إنتاجه في عام 2011، حيث تدور النسخة المصرية حول آدم منصور وزين ثابت، اللذان يخوضان سويًا الكثير من الصعاب.

المسلسل بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين وأحمد الأزعر والمسلسل من تأليف محمد حقظي وياسر عبد الحميد ومن إخراج مريم أحمدي.

- مسلسل عودة الأب الضال

مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل أعمال ثرى لديه فندق كبير، ويتعرض لأزمة ويعلم أن السبيل الوحيد لخروجه منها هو أن يجد بناته السبع، فيبدأ رحلة البحث عنهم، ليكتشف أن أحدهم تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجرة فاكهة، وتتصاعد الأحداث بعد ذلك.

والمسلسل بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد منصور، إيمان السيد، أميرة هاني، هاجر عفيفي ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

- مسلسل راجعين يا هوا

أما النجم خالد النبوي فيعود في هذا الموسم الرمضاني بمسلسله الجديد "راجعين يا هوا" والذي يشاركه فيه عدد ضخم من النجوم.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، عجلا هشام، إسلام إبراهيم ومن تأليف أسامة أنور عكاشة ومحمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.

- مسلسل ولاد عابد

أيضًا تطل الفنانة آيتن عامر على الشاشة في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسلها "ولاد عابد"، والذي يشاركها فيه عدد كبير من النجوم.

المسلسل بطولة آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، لطفي لبيب ومن تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

- مسلسل سنوات الجريش

وكالعادة لا يمكن أن يمر الموسم الرمضاني بدون تواجد الدراما الكويتية على الساحة، وهذا العام تطل علينا سيدة الشاشة الخليجية الرائعة حياة الفهد بمسلسل كويتي جديد يحمل اسم "سنوات الجريش".

المسلسل بطولة حياة الفهد، علي السبع، حبيب غلوم، حسن البلام، حمد العماني، ليلى السمان ومن تأليف محمد النابلسي ومن إخراج مناف عبدال.

- مسلسل المداح الجزء الثاني

وللعام الثاني على التوالي يعود النجم حمادة هلال بالجزء الثاني من مسلسله "المداح" والذي عرض في رمضان 2021 وحقق نجاح ساحق ونال إشادة الكثيرين.

المسلسل بطولة النجم حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، ولاء الشريف، أحمد عبد العزيز، هايدي رفعت، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

- مسلسل شغل عالي

وتنضم كل من النجمتين فيفي عبده وشرين رضا إلى الماراثون الرمضاني هذا العالي، ليكون ظهورهما سويًا مفاجأة على الشاشة الصغيرة لكل محبيهم.

والمسلسل بطولة كل من فيفي عبده، شيرين رضا، إنجي كيوان، بسنت النبراوي، ساندي مراد، تامر حبيب، توني ماهر، نضال الشافعي، رشا بن معاوية ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

- مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

وبعد غياب سنوات يعود النجم أحمد مكي بالجزء السادس من المسلسل الكوميدي الشهير الكبير أوي، حيث يمتلك هذا المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة منذ سنوات.

والمسلسل بطولة النجم أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، حمدي الميرغني ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

- مسلسل دايمًا عامر

ويبدو أن مسلسل دايمًا عامر سيكون من المسلسلات الخفيفة التي تضفي روح البهجة والمرح على الأجواء الرمضانية، خاصة وأنه يضم كوكبة من النجوم المتميزون بروح المرح وخفة الظل.

والمسلسل بطولة عمرو عبد الجليل، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، لبلبة، ميرنا نور الدين، مصطفى شعبان، لمى كتكت ومن تأليف مايكل عادل وأيمن سلين وإخراج مجدي الهواري.

- مسلسل توبة

وبعد النجاح الذي حققه النجم عمرو سعد بسلسله ملوك الجدعنة في رمضان 2021، يعود هذا العام بمسلسل درامي اجتماعي جديد وهو مسلسل "توبة".

المسلسل بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، مروة الأزلي، أسماء أبو اليزيد ومن تأليف أحمد صالح.

- مسلسل المشوار

ويواصل محمد رمضان الحفاظ على تواجده في الموسم الدرامي كل عام. ففي دراما رمضان 2022، يشارك بمسلسل "المشوار" والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

المسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، خالد كمال ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

- مسلسل لغز 1990

مسلسل كويتي يلعب بطولته باقة من ألمع نجوم الخليج وهو مسلسل لغز 1990 والذي تدوير أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل بطولة عبد الرحمن العقل، إبراهيم الحربي، علي جمعة، زهرة الخرجي، عبد الناصر الزاير، ومن تأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر السعلاوي.

- مسلسل يوتيرن

وتواصل ريهام حجاج تواجدها على الساحة الفنية خلال الموسم الرمضاني، حيث تشارك هذا العام بمسلسلها "يوتيرن"، ويعتبر هذا المسلسل هو تواجدها للعالم الثالث على التوالي، بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسللس "كل ما نفترق" وفي رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين".

والمسلسل بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، محمود حجازي، هلا السعيد، نورهان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

- مسلسل مكتوب عليا

مسلسل كوميدي اجتماعي آخر نراه على الشاشة في رمضان 2022 وهو مسلسل "مكتوب عليا" الذي يضم مجموعة كبيرة من ألمع النجوم.

المسلسل بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامل، هنادي مهنا، أحمد فهمي، حنان سليمان ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.

- مسلسل بطلوع الروح

من الأعمال المنتظرة بشكل كبير والتي أثارت الضجة قبل طرحها بالموسم الرمضاني وهو مسلسل بطلوع الروح، الذي يدور حول مهندسة إنشاءات متزوجة من مدير شركة إعلانات، ويبدو أنها تتورط مع امرأة من الجماعات الإرهابية لتنقلب حياتها تمامًا.

المسلسل بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم ومن تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

- مسلسل رانيا وسكينة

مسلسل درامي كوميدي تدور أحداثه حول رجل أعمال لديه ثروة ضخمة ويمتلك عدد من الشركات، إلا أنه ليس لديه سوى ابنة واحدة والتي تتفاجأ بأن كل ممتلكات والدها أصبحت باسمها بعد وفاته، لتتغير حياتها تمامًا منذ هذه اللحظة.

المسلسل بطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، محمد رضوان، نبيل نور الدين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.