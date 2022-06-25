تراند اليوم : بث مباراة الجزائر اليوم .. مباراة الجزائر والكاميرون مباشر مباراة الجزائر الكاميرون مباشر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport

بث الجزائر ضد الكاميرون algeria vs cameroon بث مباشر اليوم الثلاثاء في دور الإياب من التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم ، بعد أن تمكن من الخروج من مباراة الذهاب بفوز بهدف إسلام سليماني ، سيستقبل المنتخب الجزائري الليلة حيث يسعى لحسم التأهل لكأس العالم على أرضه مساء اليوم ، نظيره المنتخب الكاميروني ، في إطار وستقام مباريات الإياب لمباريات ملحق التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، ومباراة الإياب الليلة ، وعلى أرض ملعب مصطفى شاكر ، تنطلق المواجهة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية عبر موقعنا يلا شوت فوري.

المنتخب الجزائري صاحب الأرض في مباراة الليلة ضمن مباراة الإياب مع نظيره الكاميروني في دور التأهل من تصفيات المونديال ، ويدخل المنتخب الجزائري مباراة الإياب على أرضه بتفضيل ، بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الكاميروني يوم الجمعة الماضي ، بهدف دون رد ، سجله إسلام سليماني في الشوط الثاني ، الليلة سيلعب المنتخب الجزائري المباراة بثقة وتركيز أيضا ، من أجل تقديم أداء جيد مثل مباراة الذهاب واختطاف تمريرة المونديال.

أما المنتخب الكاميروني فهو الضيف في مباراة الإياب مع نظيره الجزائري الليلة ، في إطار مواجهات الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ، يخوض المنتخب الكاميروني مباراة الإياب مع منافسه الجزائري خارج أرضه ، وفشل على أرضه في تحقيق نتيجة جيدة ، والليلة سيظهر المنتخب الكاميروني بقيادة مدربه ريجوبيرت سونج ليبدو أفضل من مباراة الذهاب ويبحث في المباراة الأولى لتعويض فارق الأهداف ثم البحث عن النصر.