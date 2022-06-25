تراند اليوم : أطعمة يجب عليك تجنبها لمنع الاصابة بمرض الزهايمر

وكالات / الخليج 365

مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي تقدمي حيث تبدأ خلايا الدماغ في الموت ويبدأ العضو الرئيسي في الانكماش، وهي حالة تعرف باسم الضمور، غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بهذه الحالة من الأعراض التالية:

مرض الزهايمر هو المرض الأكثر شيوعًا من بين الامراض الأخرى التى تصيب كبار السن، حيث تتميز بفقدان الصحة المعرفية بما في ذلك مشاكل التفكير والذاكرة التي تعتبر خطيرة بما يكفي للتاثيرعلى نمط الحياة اليومية.

الارتباك

الوهم

النسيان

صعوبة في التفكير

عدم القدرة على تنفيذ المهام اليومية البسيطة

العدوانية

الإثارة

عدم التعرف على الأشخاص والأشياء المألوفة

هل يمكن أن ينتقل مرض الزهايمر إلى الأسرة؟

وفقا لموقع " clevelandclinic " يعتبر تشخيص مرض الزهايمر مدمرًا عاطفياً ، ويمكن أن يكون مرهقًا للمريض وعائلته أيضًا، على الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى تاريخ العائلة كعامل خطر محتمل للإصابة بمرض الزهايمر، فإن وجود أحد الوالدين مع هذه الحالة لا يضمن حصولك عليه أيضًا. ومع ذلك ، يُنصح بالقيام بما هو ضروري من خلال اتخاذ كل خطوة للتخفيف من مخاطر المرض - وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي إجراء تغييرات في النظام الغذائي.

أطعمة يجب تناولها..

أوضحت العديد من الدراسات والأطباء وحتى خبراء الرعاية الصحية الشاملة كيفية أن تلعب التغذية دورًا مهمًا في الشيخوخة والصحة المعرفية، و يقول الخبراء أن هذا العامل هو أحد أفضل الطرق لمنع التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

من ناحية ، هناك بعض الأطعمة التي قد تدعم صحة الدماغ ، وهناك أطعمة أخرى يمكن أن تؤدي بصمت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

في ملاحظة متفائلة ، يدعو الخبراء إلى الامتناع عن تناول الأطعمة المحفوظة والمعالجة بإفراط والتشجيع على تناول الأطعمة التالية بانتظام لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر:

فواكه ملونة

الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ والخس

كل الحبوب

تعد الخضروات الورقية من أغنى مصادر حمض الفوليك وفيتامين A و C والألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الدماغ على المدى الطويل، حمض الفوليك هو فيتامين ب طبيعي يتكون من خلايا الدم الحمراء الصحية ، ويدعم وظائف المخ والحمض النووي أيضًا، ويلعب دورا في وظائف المخ عبر الفئات العمرية حيث تلعب الأولى دورًا رئيسيًا في عملية الشيخوخة، أيضا حمض الفوليك يدعم الجهاز العصبي بشكل عام وبالتالي يؤخر شيخوخة الدماغ.

نشرت دراسة أخرى نشرت في علم الأعصاب كشفت المجلة أن الأشخاص الذين ليس لديهم علامات حالية للخرف ، والذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من الخضار الورقية الخضراء في اليوم كان لديهم خطر أقل من التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.

بشكل قاطع ، يمكن القول أنه إذا كان مرض الزهايمر ينتشر في عائلتك ، فإن تناول الخضر الورقية بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على الخرف مع تحسين الصحة العامة.