تراند اليوم : اذاعة مدرسية عن شهر رمضان

اذاعة مدرسية عن شهر رمضان ، يعتبر الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة والتي يجب أن يقوم به كل مسلم بالغ عاقل قادر من أجل تمام دينه وإسلامه، وإتمامه لإتباع تعاليم الدين الإسلامي، وهو الذي يتم في شهر رمضان المبارك حيث يكون الصيام طوال أيام شهر رمضان من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس من أجل تهذيب النفس وتبادل شعور الجوع والعطش الذي يعيش به غيرنا من الفقراء طوال العام، لكي نبادر لمساعدتهم والتخفيف عنهم وها نحن على مقربة من بدء أيام شهر رمضان الكريم ولا بد لنا من التعرف على فضل صيام رمضان والحكمة من هذا الصيام لكي نشحذ الهمم والنفوس من أجل الإستعداد على النحو الأمثل لهذا الشهر قبيل دخوله ومن هنا جاءت اذاعتنا هذه اذاعة مدرسية متكاملة عن رمضان.

اذاعة مدرسية عن شهر رمضان

أهلا بكم جميعاً معنا في اذاعة مدرسية متكاملة عن رمضان.

أحييكم بتحية الإسلام العظيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم على النبي الأمين شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلم على صحابته الأخيار التابعين، ثم أما بعد :

أول ما نبدأ به فقراتنا هذه في اذاعة مدرسية متكاملة عن رمضان آيات من القرآن الحكيم يتلوها على مسامعنا القاريء الطالب / …………… فليتفضل تحفه عناية الرحمن.

الطالب / (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِالْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنشَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )البقرة 185

لم يقتصر التأكيد على صيام شهر رمضان على القرآن الكريم بل إمتد للأحاديث النبوية، من أجل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على فريضة الصيام، فتعالوا بنا نستمع لمجموعة من الأحاديث التي جاءت عن رمضان مع الطالب / …………….. فليتفضل

الطالب /

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” بُنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت” وقال صلى الله عليه وسلم “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه “رواه البخاري ومسلم

فريضة الصيام لم تأتي عبثاً فلكل أمر فرضه الله علينا حكمة وهدف يسعى من خلالها الله سبحانه وتعالى تهذيب نفوسنا، وهدايتنا للطريق القويم الذي يحفظ لنا الخير ويدلنا على طريقه، فما هي فضائل الصيام دعونا نستمع للطالب / …………. لنتعرف عليها.

اذاعة مدرسية عن شهر رمضان

فضائل الصيام

فضائل الصيام عديدة والتي يمكننا التعرف عليها من خلال صيام شهر رمضان، والتي تبدأ في شعورنا بالجوع والعطش وملامسة أوجاع الفقراء والمساكين، وكذلك الصيام يجعل الكثير منا يتوقف عن الشهوات والذنوب وارتكاب المعاصي حيث أن هذه الفريضة اختص الله نفسه بجزاء عباده عليها وهو ما يدلل على عظيم أجر الصائم، فالصائم الذي يحافظ على صيامه ويبتعد عن الشهوات والآثام ينال من الله جل وعلا عظيم الأجر والثواب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ” للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ”

كما أن الملائكة تظل تستغفر للصائم حتى يفطر، كما يصفد في هذا الشهر الشياطين وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة كما أن أواخر هذا الشهر عتق من النار وأوسطه مغفرة واوله رحمة.

وفي ختام فقرات إذاعتنا هذه التي جاءت بعنوان اذاعة مدرسية متكاملة عن رمضان دعونا نستمع لمجموعة من النصائح الرمضانية مع الطالب / …………… فليتفضل على بركة الله .

الطالب / …………..

1- شهر رمضان مليء بالكنوز التي يجب استغلالها على أكمل وجه واهمها صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في شهر رمضان.

2- قيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كنز يجب أن نحرص عليه لندرك ليلة القدر.

3- شهر رمضان للعبادات والطاعات وليس للسهر طوال الليل والنوم طوال النهار.

4- قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان وختمه قدر المستطاع أمر يجب أن نحرص عليه.