تراند اليوم : 7 سناكس صحية تتحكم فى ضغط الدم أثناء مشاهدة المباريات

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إذا كنت من محبي الكربوهيدرات وتعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن نظام DASH الغذائي يتضمن العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، لذلك لا يتعين عليك تجنب الأطعمة المفضلة لديك أثناء محاولة إدارة صحتك، بدلاً من أن تكون خالية من الكربوهيدرات ، فإن اختيار الأطعمة النباتية المحتوية على الكربوهيدرات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد يساعد في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

7 كربوهيدرات يجب عليك شراؤها لتحسين ضغط الدم:

1. الموز:

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم ، وهو أحد أفضل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي يمكن تناولها لدعم ضغط الدم الصحي، نظرًا لأن جمعية القلب الأمريكية توصي البالغين الذين لديهم ضغط دم أعلى من 120/80 بزيادة مدخولهم الغذائي من البوتاسيوم ، فإن تضمين الموز في نمط الأكل الخاص بك يعد اختيارًا ذكيًا.

2. الفاصوليا:

تقدم الفاصوليا بعض الكربوهيدرات الطبيعية جنبًا إلى جنب مع البروتين النباتي ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك المغنيسيوم الصحي الداعم لضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، بما في ذلك النشا المقاوم الموجود بشكل طبيعي في الفاصوليا ، في دعم التحكم في ضغط الدم .

3. الزبادي:

أصبح الزبادي طعامًا شائعًا بين الحشود الداعمة لصحة الأمعاء ، وذلك بفضل ثقافته الحية والنشطة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم متوازن، لكن الزبادي هو أكثر بكثير من مجرد طعام ألبان معبأ بالبروبيوتيك، يحتوي زبادي الألبان بشكل طبيعي على تريفيكتا من المعادن الصحية الداعمة لضغط الدم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

4. التمر:

يمكن أن يكون التمر حلاً مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في إرضاء الحلوى دون إضافة سكر ، فإن تناول هذه الفاكهة يمكن أن يدعم ضغط الدم الصحي، بين الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي يوفرها مصدر الكربوهيدرات ، يعتبر التمر إضافة طبيعية لنظام غذائي صحي للقلب.

5. الشوفان:

الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، هي أفضل الخيارات لدعم ضغط الدم الصحي عندما يتعلق الأمر بخيارات الحبوب. على عكس الحبوب المكررة التي عادةً ما تحتوي فقط على السويداء من الحبوب ، تحتوي الحبوب الكاملة على الأجزاء الثلاثة من الحبوب - النخالة والسويداء والبذرة - مما يمنح هذه الأطعمة ميزة غذائية.

6. العنب البري:

يحتوي العنب البري على الألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والصحة العامة، ومثل العديد من الأطعمة الأخرى ذات اللون الأزرق أو البنفسجي الطبيعي ، يحتوي التوت الأزرق على الأنثوسيانين ، وهو مادة بوليفينول وقد تكون مسؤولة عن فوائد ضغط الدم.

7. عصير برتقال:

تناول كوب من عصير البرتقال 100٪ يمكن أن يفيدك أكثر بكثير من دعم جهاز المناعة، هو مصدر طبيعي للبوتاسيوم ، أحد المعادن البارزة في نظام DASH الغذائي، تحتوي ثمار الحمضيات ، مثل البرتقال على مضاد للأكسدة يسمى هسبريدين، قد يلعب هذا المضاد للأكسدة دورًا في دعم صحة القلب بطرق مختلفة.