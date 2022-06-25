تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر .. بث مباراة الجزائر اليوم ضد الكاميرون بث مباشر الجزائر الكاميرون مباراة الجزائر والكاميرون مباشر الجزائر الكاميرون مباشر

بث مباراة الجزائر اليوم ضد الكاميرون بث مباشر الجزائر الكاميرون مباراة الجزائر والكاميرون مباشر الجزائر الكاميرون مباشر ويلتقي الخصمان يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، في إياب كأس العالم 2022 في قطر، ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء المرتقب بحماس بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية، وسيبذل أبناء جمال بلماضي جهودهم لتحقيق فوز ساحق على خصمهم، فيعلق الجزائرين أمال كبيرة على منتخب بلادهم الذي يتجهز للعودة إلى الانتصارات.

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره المنتخب الكاميروني فتنعقد المباراة على ملعب مصطفى تشاكر، وقد تهافت الجماهير للحصول على تذاكر للقاء المرتقب، وسيبذل محاربي الصحراء جهود مكثفة لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، فيقود النجم المتألق جمال بلماضي تشكيلة المحاربين، وتعهد لاعبي المنتخب الجزائري تحقيق الفوز والتأهل إلى مونديال العالم قطر 2022، فبعد أن خسر المنتخب لقب كأس أمم أفريقيا وخروجه المبكر من البطولة تعرض اللاعبين لانتقادات حادة، وعاد بلماضي ليقود كتيبته لتحقيق الانتصارات.

وانتزع محاربي الصحراء الفوز من أنياب الكاميروني حيث انتهت المباراة بهدف دون مقابل، فسجل إسلام سليماني هدف التقدم في الدقيقة 40، ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز من أجل الصعود بعد أن أصبحت حظوظه متوفرة بقوة بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب.

وستنطلق مباراة الجزائر والكاميرون على قناة الجزائر الأرضية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والعراق وقطر والكويت.