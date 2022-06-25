تراند اليوم : مباراة المغرب مباشر .. المغرب ضد الكونغو الديمقراطية مباشر maroc vs congo live المغرب الكونغو مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو بث مباشر المغرب

مباراة المغرب مباشر .. المغرب ضد الكونغو الديمقراطية مباشر maroc vs congo live المغرب الكونغو مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو بث مباشر المغرب البث المباشر لمباراة المغرب ضد الكونغو morocco vs congo يستضيف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة الإياب من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة على أن تذاع المباراة علي قناة السعودية الرياضية الخامسة مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي مشاري القرني.

استطاع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تصدر ترتيب مجموعته في دور المجموعات من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد أن خاض منافسات ست مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في كافة المباريات الست التي خاضها دون ان ينهزم او يتعادل في أي من مبارياته محققا العلامة الكاملة ليتأهل مباشرة وحصرية إلى دور التصفيات النهائية حيث تمكن من تحقيق التعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو وانتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل منهما.

اما منتخب جمهورية الكونغو فقد حقق المفاجأة بعد أن تمكن من تصدر ترتيب مجموعته بعد أن خاض منافسات ست مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من المباريات الست التي خاضها في منافسات دور المجموعات دون أن ينهزم سوى في مباراة واحدة وإن كان قد تمكن من تحقيق التعادل في مباراتين ليصل رصيده إلى إحدى عشر نقطة متصدرا ترتيب المجموعة منتزعا بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة من بقية منتخبات المجموعة التي تنافس معها.