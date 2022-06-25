تراند اليوم : تونس مباشر .. مباراة تونس مباشر مباراة تونس ومالي اليوم بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر

مباراة تونس ضد مالي Tunisia vs Mali في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب مالي ضيفاً على ارض ملعب صفاقس الجديد فى مواجهة منتخب تونس في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم اليوم الثلاثاء.

ستشهد مباراة الإياب من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، لقاء تونس مع مالي في مباراتهما الثانية على الملعب الأولمبي حمادي العقربي مساء الثلاثاء، بدأت تونس مسيرتها التأهيلية لكأس العالم بثلاثة انتصارات متتالية مع الحفاظ على نظافة شباكها في كل تلك المباريات، ثم عانت من اداء ضعيف لوقت قصير حيث تعادلت بدون أهداف مع موريتانيا ثم خسرت أمام غينيا الاستوائية قبل أن تتلقي الخسارة امام زامبيا بنتيحة 3-1 في مباراتها الأخيرة بالمجموعة، لقد خرجت تونس من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بسبب خسارة بنتيجة 1-0 أمام بوركينا فاسو، سيستهدف المنتخب التونسي الظهور المتتالي في كأس العالم ، لهذا سيسعي الي تقديم أداء أفضل مما فعلوه في النسخة الماضية ، حيث خرج من دور المجموعات، لم تتأهل مالي أبدًا لكأس العالم ، لكنها قطعت أشواطا كبيرة مؤخرًا وستتطلع إلى الظهور لأول مرة في قطر هذا العام، لقد كان لديها سجل فوز في جميع مباريات في دور المجموعات باستثناء التعادل وقد استقبلت شباكه هدف واحد فقط ، لقد خرج منتخب مالي مم كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا الاستوائية.

مباراة تونس ومالي اليوم

فازت تونس ومالي مرتين لكل منهما في آخر 5 مباريات بينما تعادلا في مباراة واحدة، وكانت مباراتها الأخيرة قد انتهت بالفوز بنتيجة1-0 لمالي في كأس الأمم الأفريقية.

خسرت تونس 4 من آخر 6 مباريات إجمالية ، بينما فازت في 9 من آخر 11 مباراة خارج ارضها، علاوة على ذلك ، فإن إحصائيات اللقاءات ضد مالي ضعيفة الي حد ما، لقد كانت مالي حاليًا في مسيرة من 5 مباريات بدون هزيمة مع 3 انتصارات متتالية، لقد كانت جيدة في مباريات كأس العالم هذه ، حيث فازت في 5 من مبارياته الست، لقد تمكنت من الحفاظ على نظافة شباكها في جميع المباريات الست.

تشكيلة تونس المتوقعة ضد مالي

بالنسبة الى تشكيلة منتخب تونس المتوقعة ضد منتخب مالي اليوم الثلاثاء في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم فمن المتوقع ان يلعب المنتخب التونسي المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بشير بن سعيد، وفي خط الدفاع: محمد دراجر، منتصر طالبي، نادر غندري، علي معلول؛ وفي خط الوسط: غيلين الشعلاني، عيسى لعدوني، علي بن رمضان؛ اما في خط الهجوم: نعيم السليطي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.

تشكيلة مالي المتوقعة ضد تونس

بالنسبة الى تشكيلة منتخب مالي المتوقعة ضد منتخب تونس اليوم الثلاثاء في المباراة علي ارض ملعب صفاقس الجديد فمن المتوقع ان يلعب منتخب مالي المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ابراهيم مونكورو، وفي خط الدفاع: ماساديو حيدرة، بوبكر كويات، مامادو فوفانا، حماري تراوري؛ وفي خط الوسط: أمادو حيدرة، وعبد الله دوكور، إيف بيسوما؛ اما في خط الهجوم: موسى جينيبو، أداما تراوري، إبراهيما كوني.