تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر اليوم مباشرة بث مباشر الجزائر الكاميرون مشاهدة مباراة الجزائر والكاميرون مباشر مباراة الجزائر والكاميرون بث مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر والكاميرون بث مباشر اليوم في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على ملعب مصطفى تشاكر.





ماذا فعل الكاميرون في الأدوار الأولى بالتصفيات؟

حقق منتخب الكاميرون 5 انتصارات في دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، في المجموعة الرابعة ليعتليها برصيد 15 نقطة، وقد خسر في مباراة وحيدة، في مجموعة ضمت كل من كوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.

افتتاحية مباريات الكاميرون جاءت من بوابة مالاوي والفوز بهدفين نظيفين، سجلهما فينسنت أبو بكر مهاجم النصر وميشيل نجادو، وفي الجولة الثانية تعرض الأسود للهزية الوحيدة في المجموعة بهدفين مقابل هدف حين وقع على ثنائية الأفيال مهاجم أياكس سيباستيان هيلير وهدف الأسود الوحيد عن طريق نيكولاس مومى نجيمالو، ثم عاد لينتصر على موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدف بتوقيع كل من إيريك ماكسي تشوبو موتينج "ثنائية" وكارل توكو إيكامبي.





واستمرت سلسلة الانتصارات الكاميرونية خارج الأرض بالفوز على موزمبيق بهدف دون رد سجله ميشيل نجادو، وفي الجولة الخامسة تغلبت الأسود على مالاوي برباعية عن طريق فينسنت أبو بكر من علامة الجزاء، وأندري زامبو أنجويسا، وكريستيان باسوجوج "ثنائية"، وأخيرا حضر الانتصار على كوت ديفوار بهدف نظيف سجله كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 21 ليرد اعتباره ويثأر من هزيمته ذهابا.

بن رحمة في قائمة المنتخب الجزائري قبل لقاء الكاميرون

موقعة مثيرة يشهدها ملعب مصطفى تشاكر الليلة بين أصحاب الأرض منتخب الجزائر وضيفه الكاميروني في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين وإن كانت نتيجحة التعادل تمنح محاربي الصحراء بطاقة العبور إلى المونديال، وكان المدرب جمال بلماضي قرر بشكل مفاجئ استدعاء نجم وست هام يونايتد سعيد بن رحمة، وهو اليوم يسعى للاستفادة منه بشكل جيد.

توقيت مباراة الجزائر والكاميرون اليوم

وتلتقون مع مباراة الجزائر والكاميرون اليوم عبر موقعنا يلا شوت توداي في إياب دور الحسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تبدأ في تمام الساعة 21:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 22:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 23:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة SSC5 HD بتعليق سمير المعيرفي بالإضافة إلى قناة الجزائرية تي في.





أما منتخب الجزائر فقد ونجح في أن يضع بصمته في دور المجموعات بالتصفيات بالتواجد على رأس المجموعة الأولى، وقد أطلق صافرة البداية بفوز كاسح هو الأكبر في التصفيات على الإطلاق بثمانية أهداف دون رد على جيبوتي وقد تألق إسلام سليماني بإحرازه "سوبر هاتريك"، بالإضافة إلى هدف من رامي بن سبعيني وأخر من بغداد بونجاح ورياض محرز ورامز زروقي، قبل أن يتعادل مع بوركينا فاسو بهدف لمثله وسجل هدف محاربي الصحراء سفيان فيجوي، وفي الجولة الثالثة حضرت نتيجة الفوز الكبير على النيجر بستة أهداف مقابل هدف ووقع على الأهداف كل من رياض محرز "ثنائية" وإسلام سليماني "ثنائية" وهدفان عكسيان من الخصم.