تراند اليوم : المغرب مباشر .. المغرب الكونغو مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو مباشر .. مباراة المغرب مباشر HD

مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية Morocco vs DR Congo في التصفيات الافريقية لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيفاً على ارض ملعب مركّب محمد الخامس فى مواجهة منتخب المغرب في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم اليوم الثلاثاء.

أخفقت الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى كأس العالم منذ عام 1974 بينما يتطلع المنتخب المغربي للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي حيث سيستضيف الكونغو في مباراة الإياب في ستاد محمد الخامس، لقد حقق منتخب المغرب سلسلة من الانتصارات في المرحلة الثانية ، متصدرا المجموعة ، وسجل 20 هدفا في 6 مباريات واستقبلت شباكه هدف واحد فقط. لكنه فشل في تكرار هذا الاداء في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون ، حيث خسر أمام مصر في ربع النهائي، مع ذلك ، فقد فاز مرتين فقط من أصل 11 مباراة ضد الكونغو الديمقراطية

مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية اليوم

فازت المغرب والكونغو مرة واحدة في آخر 7 مباريات التقيا بها، مع 5 تعادلات في هذه المباريات، وثلاثة من مبارياتهما الـ 5 الماضية شهدت تسجيل أهدافًا من كلا حانبي الملعب، لم يهزم المغرب في آخر 6 مباريات على أرضه.

لعب المغرب بشكل جيد في كأس الأمم الأفريقية في وقت سابق هذا العام وسيتطلع لمواصلة مستواه الممتاز. كانت الكونغو تستعد لهذه المباراة لفترة طويلة لأنها لم تشارك في كأس الأمم الأفريقية وينبغي أن تكون قادرة على تقديم اداء جيد اليوم، لقد خسرت الكونغو 2 من آخر 4 مباريات إجمالية ، ولم تحقق الفوز في 8 من مبارياتها الـ 12 الماضية، على العكس من ذلك ، لم يخسر منتهب المغربي في 42 مباراة من أصل 43 مباراة، لقد فا أيضًا في آخر 3 مباريات على أرضه.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الكونغو الديمقراطية

بالنسبة الى تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب مركّب محمد الخامس فمن المتوقع ان يلعب المنتخب المغربي مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ياسين بونو؛ وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أجورد، آدم مسينة؛ وفي خط الوسط: سفيان امرابط، وفي خط الوسط الهجومي: طارق تسودالي، سليم أمل الله، عمران لوزا، سفيان بوفال؛ اما في خط الهجوم: ايوب الكعبي.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة ضد المغرب

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقعة ضد منتخب المغرب اليوم الثلاثاء في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة للتصفيات الافريقية لكأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جويل كيسومبوا؛ وفي خط الدفاع: ديوميرسي أمالي، مارسيل تيسيران، تشانسيل مبمبا، كريستيان لوينداما؛ وفي خط الوسط: إيدو كايمبي، باستيان صموئيل، تشادراك أكولو، يوان ويسا؛ اما في خط الهجوم: يانيك بولاسي، سيدريك باكامبو.