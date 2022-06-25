تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس ومالي بث مباشر مباراة تونس ومالي بث مباشر مباراة تونس اليوم مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت tunisia vs mali في تصفيات كأس العالم - أفريقيا، يستضيف منتخب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمه منتخب تونس على ارضه خصمه منتخب مالي في مواجهة الإياب من دور الإقصائيات ، وسوف تقام اليوم الثلاثاء المباراة على ارضية ملعب الاولمبي حمادي العقربي مستقبل عليه منتخب تونس المباراة ، وتنقل على قناة الوطنية الاولي.

منتخب تونس حقق انتصار مهم له في مواجهة الذهاب خارج ملعبه قبل ايام من امام خصمه منتخب مالي ، وذلك في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، سوف يدخل اليوم المواجهة امامه من جديد في الإياب من دور الإقصائيات والتي سوف يسعي ان يحقق فيها فوز جديد من اجل التاهل لكاس العالم قطر 2022 ، واليوم من المتوقع ان تكون المواجهة امام منتخب تونس اسهل عليه من الذهاب التي حقق الفوز فيها.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب مالي المباراة ضيفا خارج ملعبه ، وقد خسر على ارضه منتخب مالي من امام خصمه منتخب تونس في مباراة الذهاب وذلك بهدف وحيد بدون رد ، قد كانت منتخب مالي يلعب ناقص العديد ، واليوم يامل ان يحقق مفاجئة في المباراة خارج ملعبه ضمن مواجهة الإياب والتي سوف تكون صعبه عليه اليوم من امام نظيرو منتخب تونس في دور الإقصائيات لتاهل لكاس العالم قطر 2022.