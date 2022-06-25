تراند اليوم : مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر .. الجزائر والكاميرون مباشر

مباراة الجزائر ضد الكاميرون Algeria vs Cameroon في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب الكاميرون ضيفاً على ارض ملعب مصطفى تشاكر في مواجهة منتخب الجزائر في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم اليوم الثلاثاء.

تسعى الكاميرون للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخها وستأمل ان تحقق الفوز في مباراة الإياب على ملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء بعد خسلرتها مباراة الذهاب علي ارضها، لقد فازت الجزائر بصدارة المجموعة الأولى بدون هزيمة حيث حققت 4 انتصارات وتعادلين، ايضاً فازت الجزائر بكأس العرب في ديسمبر الماضي، ومع ذلك ، فقد تعرضت لتراحع في الاداء بشكل صادم في كأس الأمم الأفريقية حيث تم اقصاءها من دور المجموعات قبل شهرين، لقد خسر منتخب الجزائر آخر مباراتين أمام ساحل العاج وغينيا الاستوائية ، الأمر الذي أنهى آماله في الفوز بكأس إفريقيا للأمم. سوف يتطلع إلى وضع أداءه القاري المخيب للآمال خلفه وحجز مكان في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد استضافة كأس الأمم الأفريقية ، التي احتلت فيها الكاميرون المركز الثالث، سيحاول منتخب الكاميرون التأهل لكأس العالم مرة أخرى ، بعد سلسلة انتصارات من أربع مباريات متتالية، لقد تغلبت الكاميرون علي ساحل العاج في مباراتها الأخيرة في المجموعة الرابعة ، والتي شهدت ظهورها كمتصدرة للمجموعة برصيد 15 نقطة. وبما أنها لم تشارك في كأس العالم 2018 في روسيا التأهل هذه المرة.

مباراة الجزائر والكاميرون اليوم

لم تخسر الكاميرون أمام الحزائر منذ لقاءهما عام 1984، وثلاثة من المباريات الست الماضية شهدت تسجيل 3 أهداف على الأقل، لقد التقيا آخر مرة في تصفيات كأس العالم 2017 حيث فازت الكاميرون بهدفين مقابل صفر.

خسرت الجزائر مرة واحدة فقط في آخر 27 مباراة لعبتها على أرضها وهو سجل رائع بحد ذاته وهذا ما حدث سابقاً ضد غينيا الاستوائية حيث فازت بنتيجة 0-1، لقد كانت الحزائر هي بطل أفريقيا وعلى الرغم من عدم نجاح المنتخب الجزائري في الدفاع عن لقبه، إلا أنه يمتلكون تشكيلة هجومية رائعة، الكاميرون في سلسلة من 5 مباريات بدون هزيمة وفازت بـ 4 منها.

تشكيلة الجزائر المتوقعة ضد الكاميرون

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة ضد منتخب الكاميرون اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستقام علي ملعب مصطفى تشاكر فمن المتوقع ان يلعب المنتخب الجزائري المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: رايس مبولحي؛ وفي خط الدفاع: عيسى مندي، رامي بنسبيني، جمال بنلمري، يوسف عتال؛ وفي خط الوسط: سفيان فغولي، إسماعيل بن ناصر، عدلين قديورة؛ اما في خط الهجوم: رياض محرز، إسلام السليماني، يوسف بلعيل.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة ضد الجزائر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة ضد منتخب الجزائر اليوم الثلاثاء في مباراة الاياب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم فمن المتوقع ان يلعب المنتخب الكاميروني المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه أونانا؛ وفي خط الدفاع: كولينز فاي، هارولد موكودي، مايكل نجديو نجادجوي، أوليفييه مبايزو؛ وفي خط الوسط: صامويل جويه، وبيير كوندي، وجان أونانا، وكارل توكو إيكامبي؛ اما في خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج، فنسنت أبو بكر.