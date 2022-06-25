تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الان

مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الان ويبحث أسود الأطلسي عن تحقيق الفوز الأهم هذا العام على منتخب الكونغو الديمقراطية والذي سيضمن لهم التواجد في مونديال 2022.

لم يتمكن المنتخب المغربي من هزيمة خصمه في لقاء الذهاب، حيث اكتفى بالتعادل بهدف لمثله، بجانب إهدار ركلة جزاء كانت ستضاعف النتيجة إلى 2-0 قبل أن يُدرك الكونغو التعادل.

فشل الخط الدفاعي لمنتخب المغرب في الحفاظ على نظافة شباكه في لقاء الذهاب عندما استقبل هدفًا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، ويجب تجنب ذلك اليوم.

وجاءت تشكيلة منتخب المغرب حسب اختيارات خليلوزيتش كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي ــ رومان سايس ــ آدم ماسينا ـ جواد الياميق ــ نايف أكرد

خط الوسط: عز الدين أوناهي ــ سفيان أمرابط ــ سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي ــ طارق تيسودالي