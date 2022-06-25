تراند اليوم : 600 مليون $ قيمة اعلانات المسلسلات التركية المعروضة على القنوات العربية

وكالات/الخليج 365/

قال أثاناس جامو، الخبير في شركة أبحاث “إبسوس” الفرنسية المعنية برصد نسبة مشاهدة القنوات الفضائية، إن القنوات العربية عرضت 75 مسلسلًا تركيًا خلال 2016، فيما بلغ عائد الإعلانات المصاحبة لعرض المسلسلات نحو 600 مليون دولار.وأوضح جامو أن المسلسلات التركية بدأت تنتشر على نطاق واسع بعد العام 2008 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبلدان العربية على وجه التحديد.

وأشار أن المسلسلان “سنوات الضياع/ Ihlamurlar Altında”، و”نور/ Gümüş”، نجحا في جذب الجمهور العربي إلى المسلسلات التركية التي ارتفع عددها في الفضائيات العربية إلى 65 في العام 2013 وبلغت 75 في العام 2016.

ولفت جامو إلى أن الإيرادات الإعلانية للمسلسلات التركية المعروضة في 40 قناة فضائية عربية، تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا وتابع أن معظم تلك المسلسلات تُشاهد في المملكة العربية السعودية، التي تشكل 7.8% من السوق.وذكر أن مسلسل “قيامة أرطُغرل” التاريخي، يحظى في الآونة الأخيرة بأكبر مشاهدة في العالم العربي مقارنة مع بقية المسلسلات التي تساهم في زيادة الإقبال على تركيا والرغبة في معرفة ثقافتها عن كثب.