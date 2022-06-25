تراند اليوم : بعد 37 عاما من ارتباطهما.. اكتشف أنه متزوج من أخته!

جدة/الخليج 365/

حددت محكمة الأحوال الشخصية ب‍جدة، الشهر المقبل موعداً للنظر في دعوى قضائية أقامتها سيدة ضد زوجها، لقيامه بتطليقها بعد مرور 37 عاماً على زواجهما بدعوى أنها أخته من الرضاعة.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن الزوجة اتهمت في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة زوجها بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة رغم مرور 37 عاماً على زواجهما وإنجاب ستة أولاد منها، لافتة إلى أن الزوجة كذبت رواية الزوج وطالبت بإلزامه بنفقة لها ولأولادها.

وبينت المصادر أن الزوجة زعمت بأن زوجها أراد بذلك التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية من نفقة وحضانة، متسائلة، "أين كان طيلة هذه الفترة، ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم".