تراند اليوم : متى تم توحيد المملكة العربية السعودية ؟! من اول من لقب بخادم الحرمين

تاريخ المملكة العربية السعودية تاريخ عريق ومشرف، وحضاري فهي منشأ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي انطلق منها هاديا العالم كافة الى طريق النور والحق مخرجهم من الظلمات والجهل الذي كان سائد في تلك الفترة، حيث نزودم اليوم بتاريخ توحيد المملكة السعودية ، واول من لقب بخادم الحرمين الشريفين.

توحيد المملكة السعودية :-

توحّدت المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر عام 1932م، وفي هذا التاريخ تم توحيد المناطق الخاضعة لسيطرة عبد العزيز آل سعود وتم تغيير اسم هذه المناطق من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ويُعد هذا اليوم هو العيد الوطني لدى السعوديين.

مع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية كثف الملك عبد العزيز جهوده لبناء مملكة قوية تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة، ولقد انضمت السعودية بعد ذلك للعديد من المنظمات، ووقعت على عدة اتفاقيات منها ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، وكما ساهمت المملكة في تأسيس العديد من المنظمات الدولية التي تهدف إلى الأمن والاستقرار مثل جامعة الدول العربية عام 1945م.

من أول من لقب بخادم الحرمين :-

تُطلَق صفة الحرمَيْن الشريفَيْن على الحرم المكيّ حيث وُجِد البيت العتيق، والحرم المدنيّ حيث كان مثوى الرسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام، أمّا لقب خادم الحرمَيْن الشريفَيْن فقد أطلقه السّلاطين المسلمون على أنفسهم منذ العهد الأيوبيّ، واستمرّوا في إطلاقه على أنفسهم واعتباره من ألقاب الملك حتّى نهاية العهد العثمانيّ، وكان أوّل من حمل هذا اللقب هو صلاح الدين الأيوبيّ؛ إذ أشار من خلاله إلى بسط نفوذه على العالم الإسلامي، وفي عصر المماليك لُقِّب السُّلطان المملوكي الأشرف أبو نصر برسباي بلقب خادم الحرمَيْن الشريفَيْن، أمّا في العهد العثماني فكان السُّلطان الأول الذي لُقِّب بخادم الحرمَيْن الشريفَيْن هو السُّلطان العثماني سليم الأول، وحديثاً أطلق ملك المملكة العربيّة السعوديّة لقب خادم الحرمَيْن الشريفَيْن على نفسه، وعدّه أحد ألقاب المُلك الرسميّة خاصّته.