تراند اليوم : نتائج قبول جامعة جازان 1439-1440 (عمادة القبول والتسجيل) اسماء المقبولين في جامعة جازان 2018

ننشر لكم رابط مباشر للفح عن نتائج القبول لجميع طلاب وطالبات الراغبين بالانتساب لجامعة جازان للعام 2018- 1439 ، والراغبين بالاطلاع على نتائج القبول الجامعي في جامعة جازان للطلبة الجدد ، مباشرة من عمادة القبول والتسجيل في الجامعة السعودية.

فقد أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور بركات مكرمي أن الجامعة ستنشر النتائج عبر موقع التالي http: / /edugate.jazanu.edu. sa / jazan / init ، لجميع الطلاب والطالبات الجدد الراغبين بالانتساب للجامعة .

يمكنكم قرائنا الكرام الضغط على الرابط السابق الاطلاع على كافة نتائج القبول لجامعة جزان لجميع الطلاب والطالبات الجدد مباشرة من موقع الجامعة بكل سهولة ويسر.

نصائح مهمة جدا عند الاطلاع علي نتائج القبول بجامعة جازان 1439 هـ

1- قد تظهر لك جامعة، أو جامعتان أو أكثر. ويجب عليك اختيار جامعة واحدة فقط. وبمجرد اختيارك لها ستفقد ترشيحك في الجامعات الأخرى.

2- عند الدخول من خلال ايقونة "نتائج القبول" سيتم نقلك مباشرة إلى بوابة تأكيد القبول الموحدة لجامعات المنطقة الجنوبية. حيث تظهر لك كل الترشيحات المبدئية لأي جامعة من جامعات الجنوب تم ترشيحك لها.

3- خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ يمكنك التراجع عن الترشيح في جامعة والانتقال لجامعة أخرى. ولكن لن تتمكن من القبول في أكثر من جامعة.

4- ستفقد ترشيحك للقبول إذا لم تختر جامعة جازان. أو لم تدخل لتأكيد الترشيح خلال الفترة المحددة.

5- ستظهر لك ثلاث خيارات. الانسحاب. والموافقة مع التثبيت أو الموافقة مع الترقية. اذا رغبت بالانسحاب قم باختيار الانسحاب. ولا تحتاج لإخلاء طرف من الجامعة.

6- إذا أعجبتك الرغبة التي تم ترشيحك عليها وترغب تثبيت القبول عليها. اختر الموافقة مع التثبيت. وسيصبح قبولك نهائيا إلا إذا كان التخصص الذي رشحت عليه يتطلب كشفا طبيا أو مقابلة

7- إذا رغبت في الترقية لرغبة أعلى في ترتيب رغباتك قم باختيار الموافقة مع الترقية. وسيقوم النظام بترقية قبولك لرغبة أعلى في سلم ترتيب رغباتك إذا وجد مقعد شاغر وسمح لك معدلك. أوسيقوم بتثبيت قبولك على نفس الرغبة اذا تعذرت الترقية.

8- إذا لم يتم ترشيحك في هذه المرحلة عليك الانتظار ومتابعة موقع عمادة القبول والتسجيل وسنقوم باعادة الترشيح في حال شغرت مقاعد لانسحاب بعض الطلاب.