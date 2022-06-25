تراند اليوم : هناا -- نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 اسماء الناجحين في الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم الليبية مباشرة نتائج الاعدادية

تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

اقترب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة ترقبونا.

يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الجفرة .

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 وادي الحياة .

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 سبها.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الزاوية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 بني غازي.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 طرابلس

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 جميع المحافظات

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.