تراند اليوم : رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان التاسع 2018 بالاسم (pdf) صندوق التمويل العقاري

أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ، عن اسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة لشقق الاسكان والتعمير الاعلان التاسع في جمهورية مصر العربية ، من خلال الموقع الإليكترونى الرسمى لصندوق التمويل العقاري من خلال الرابط (www.mff.gov.eg).

حيث يمكنكم الان التعرف على كافة اسماء المقبولين في الاعلان التاسع من خلال تحميل ملف اسماء الفائزين بشقق التاسع 2018 الاسكان جميع الاسماء .

هذا وتبلغ عدد المدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، بلغ 6 مدن، على النحو التالى (فى مدينة 6 أكتوبر 25 ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 46226، وفى حى عتاقة بمحافظة السويس 2948 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 3846، وفى الخانكة بمحافظة القليوبية 1819 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 2172، وفى فاقوس بمحافظة الشرقية 481 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1025، وفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة 77 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 954، وفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ 148 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1197).