تراند اليوم : ((رابط )) نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018حسب  موقع منظومة الامتحانات الليبية اوائل الشهادة الاعدادية الليبية

تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام