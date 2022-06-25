تراند اليوم : نتائج  نتائج السادس الاعدادي  2018

نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 ، نتائج الامتحانات التمهيدية 2018 نتائج السادس الاعدادي ، رابط الاستعلام عن نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 ، من اجل التعرف على النتيجة الخاصة به في السادس الاعدادي، فبعد دراسة وتعب كبير من اجل الحصول على العلامات العالية والجهد الكبير في الدراسة لانهاء الامتحانات النهائية بشكل ممتاز، اصبح الطلاب الان بانتظار الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي في المحافظات العراقية ال18 محافظة اربيل، محافظة الانبار، محافظة بابل، محافظة بغداد، محافظة البصرة، محافظة دهوك، محافظة الديوانية، محافظة ديالي، محافظة ذي قار، محافظة السليمانية، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة كربلاء، محافظة المثنى، محافظة ميسان، محافظة النجف، محافظة نينوي، محافظة واسط، وجميع الطلاب في هذه المحافظات ينتظرون الاعلان الرسمي عن نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018، لهذا كل ما عليكم متابعتنا للتعرف على اخر اخبار نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018.

نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018

ينتظر الطلاب في جميع المديريات التعليمية في العراق الاعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي، حيث ان الطلاب على قدر كبير من الانتظار والترقب للاعلان عن النتيجة بعد تقديمها، حيث كانت الامتحانات صعبة بعض الشئ في جميع المديريات، وقد عبر الطلاب عن صعوبة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الامر الذي جعل كثير من الطلاب يحاول التعرف على اخر اخبار النتائج ومواعيد الاعلان الرسمي عن نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 كلا حسب مديريته التعليمية في المنطقة.

وبدورنا قمنا بالتواصل مع مديرية الانبار ومديرية ديالي الذين اكدوا لنا ان عمليات التصحيح والرصد تسير بشكل سريع في جميع المديريات التعليمية، حيث ان نسبة التقدم للامتحانات النهائية كانت كبيرة في هذه المديريات وان عمليات التصحيح والرصد تسير على قدم وساق وان لجان التصحيح تعمل بشكل يومي من اجل الانتهاء بشكل سريع من هذه الامتحانات النهائية واعلانها لجميع الطلاب في المديريات التعليمية المنتشرة في انحاء الجمهورية العراقية .

الجدير بالذكر انه تم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المديريات التعليمية في انحاء الجمهورية العراقية، ويترقب طلاب الصف الثالث المتوسط الاعلان عن نتائج نتائج السادس الاعدادي للعام 2018، وايضا نتائج اعدادية التمهيدي، حيث سيتم اعلانها رسميا في كل محافظة من محافظات العراق.

وفي اتصال هاتفي مع احد المصادر المسؤولة في وزارة التربية العراقية اكد لنا ان الاعلان عن نتيجة نتائج السادس الاعدادي سوف تكون الان ان شاء الله، وذلك بالتزامن مع انتهاء جميع المديريات التعليمية في العراق من عمليات التصحيح والرصد، ليتم توحيد الاعلان عن النتيجة لجميع الطلاب في الصف نتائج السادس الاعدادي والثالث الاعدادي.

نتائج الامتحانات التمهيدية 2018 نتائج السادس الاعدادي

سوف يتم الاعلان عن النتائج الخاصة بالامتحانات التمهيدية 2018 نتائج السادس الاعدادي على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الانترنت، وهناك العديد من المواقع التي تتبع لوزارة التربية العراقية، حيث سيتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والفحص يكون الكتروني من اجل توفير الوقت والجهد على الطلاب واولياء امورهم وعدم الذهاب الى المدارس من اجل التعرف على النتيجة، ياتي هذا الامر في اطار التطور الكبير في المنظومة التعليمية العراقية، والتطور في مواقع الوزارة والمديريات التعليمية التي تتبع لها، وذلك من اجل اللحاق بالحكومات الالكترونية المتطورة في العالم العربي والاوروبي.

رابط الاستعلام عن نتائج نتائج السادس الاعدادي 2018

فور الاعلان عن نتيجة نتائج السادس الاعدادي للطلاب سوف نقوم بمساعدتكم في التعرف على النتيجة الخاصة بكم نتيجة الثالث التمهيدي 2018 والحصول على نتائج كاملة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وسوف نضع لكم جميع روابط المحافظات العراقية

عندما يتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الاعدادي يمكن للطلاب وأولياء الأمور حينها الاستعلام والحصول على نتائجهم عبر الدخول لرابط وزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نضع لكم روابط المحافظات التي سيتم الإعلان عنها أدناه:

مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين

سوف نقوم باضافة روابط المديريات التعليمية حين الاعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لنتائج نتائج السادس الاعدادي 2018 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، كما بالامكان وضع الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمديرية التعليمية التي يتبع لها لنقوم فورا الاعلان عن النتيجة بتزويدكم بنتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 كاملة، وكم يمكنكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية الذي سوف نضعه لكم لكي تستطيعوا متابعة اخر الاخبار والمستجدات حول نتيجة نتائج السادس الاعدادي 2018 والنتائج الاخرى لباقي المراحل التعليمية، ويمكنكم الدخول الى الرابط التالي بالضغط هنا للدخول المباشر لاخر اخبار ومستجدات الاعلان عن نتائج المديريات التعليمية للصف نتائج السادس الاعدادي ، والتي سيتم توفيرها فور الاعلان عن النتيجة في المحافظات الثمانية عشر في الجمهورية العراقية، مع امنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في دراستكم.