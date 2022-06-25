تراند اليوم : مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية .. نتيجه تنسيق المرحله التانيه 2018

ننشر لكم طلابنا الاعزاء ، نتيجه تنسيق المرحله التانيه ، بعدما صدرت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ، كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، أن أكثر من 100 ألف طالب وطالب، من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 - 2019، سجلوا رغباتهم، بالموقع الإلكتروني للتنسيق، وبمعامل الجامعات.

وينتهي تسجيل رغبات طلاب التنسيق بالمرحلة الثانية، في تمام الساعة 7 مساء يوم الجمعة المقبل، مع إتاحة الفرصة لـ700 طالب من الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى في تسجيل رغباتهم، على أن يعلن ويحدد بعدها وزير التعليم العالي، د. خالد عبدالغفار، نتائج الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

كانت وزارة التعليم العالي، بدأت الإثنين فى انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، بحد أدنى 320 درجة فأكثر، بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالبا وطالبة، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر، أى بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864، وبإجمالى عدد طلاب 197923 طالبا.

وتشهد المرحلة الثانية، أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، مع وجود أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية، كذلك أماكن لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والتمريض، والعلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، لطلاب الشعبتين العلميتين "علمي علوم ورياضة".

ولطلاب الشعبة الأدبية، يوجد أماكن شاغرة في كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها، حيث يوجد أكثر من 2000 مكان خال لطلاب المرحلة الثانية، لشعبة العلمي رياضة بكليات الهندسة، بجامعات: "حلوان - أسيوط – بورسعيد - السويس - أسوان - بنها - المنيا - سوهاج - قنا"، وفقا لمعطيات نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 382 درجة، أي بنسبة 93.2%.

وبالنسبة لكليات الطب البيطري، فيوجد قرابة الـ1000 مكان لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، لطلاب الشعبة العلمية، مع المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول به 392 درجة أي بنسبة 95.6%، مع قرابة الـ200 مكان بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، وكذلك زيادة عن 20 ألف مكان خال بكليات التجارة مع وجود الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق، وكذلك كليات الألسن التي قد تتخطي الـ2000 مكان، وكليات الآداب ودار العلوم والتربية والخدمة الاجتماعية والسايحة والفنادق وكليات الفنون الجميلة.

ووفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الفنون الجميلة، مع وجود أماكن خالية لها لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية عند 380 درجة، أي بنسبة 92.7%، فيما من المرجح أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة وهي الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية، وبها 200 مكان خال، عند 376.5 درجة أي بنسبة 91.8%.

فيما يواصل طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية، صرف أوراق القبول بالجامعات للعام الجديد، أمس الثلاثاء، ويستمر السحب حتى 15 أغسطس المقبل، حيث قام 1700 طالب وطالبة، بسحب طلبات القبول، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعية بالإسكندرية وأسيوط.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه من أجل توفير خدمة متميزة سيتم تقديم وتطوير التسهيلات والتيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتم فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية بجامعة الإسكندرية بمبنى المدينة الجامعية بعزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.