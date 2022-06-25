تراند اليوم : نتائج السادس اعدادي 2018 الدور الاول في العراق جميع الشعب – نتائج السادس الاعدادي 2018 _ موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز

نتائج السادس اعدادي 2018 العراق ظهرت الآن على موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز بعد أن قام وزير التربية العراقية محمد إقبال الصيدلي باعتمادها مساء اليوم، وتم إعلان نتائج السادس اعدادي للثلاث شعب العلمي والأدبي والمهني، ويُذكر أن نسب النجاح في تائج السادس 2018 أفضل من الأعوام الماضية، والآن النتيجة متاحة على روابط النتيجة أدناه، ونتابع معكم نتائج السادس اعدادي 2017.

نتائج السادس اعدادي 2018 الدور الأول

شدد وزير التربية العراقية محمد إقبال الصيدلي على سرعة الانتهاء من تجهيز نتائج السادس اعدادي 2018 في جميع محافظات العراق حتى يتم إسدال الستار عنها للطلاب وتطمئن قلوبهم، وبالفعل يعملون الكوادر التدريسية على قدم وساق من أجل الانتهاء من نتائج السادس الاعدادي 2018 بالعراق وإعلانها الأيام القليلة المقبلة بحد أقصى العاشر من شهر أغسطس.

نسعى جيداً لتقديم جميع روابط نتائج السادس الاعدادي 2018 لنضعها أمام طلابنا لتسهيل مهمة معرفة النتائج، وقد علمت مصادرنا أن هناك أربعة مواقع رسمية ستتولى مهمة تحميل تلك النتائج على صفحاتها فور إعتمادها من وزير التربية العراقية، وللجدير بالذكر بدأت حركة رصدت الدرجات، وبدأت تلك المواقع تعد العدة الأخيرة لتحميلها منتظرة إشارة السيد الوزير، وروابط نتائج السادس الاعدادي 2018 نقدمها أدناه.

رابط موقع وزارة التربية العراقية، الدخول من هنا.

رابط موقع السومرية نيوز، الدخول من هنا.

رابط موقع ناجح، الدخول من هنا.

رابط موقع النجاح، سنرفقه قريباً.

من المتوقع أن تكون نسب النجاح في نتائج السادس اعدادي في العراق أفضل من الأعوام الماضية، حيث أن نسب النجاح في العينات العشوائية للعديد من المواد الدراسية مبشرة، ومن الجدير ذكره أن الامتحانات جاءت من داخل الكتب الوزارية، وخلت من الأسئلة الصعبة التعجيزية، وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة التربية العراقية إبراهيم سبتي عدم وجود أي نوع من الغش.