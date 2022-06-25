تراند اليوم : ((رابط)) نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس 2018 جميع المحافظات المصرية الدور الثاني

بدأت مديريات التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية باصدار نتائج الملاحق الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي في مصر للعام 2018 ، والتي يترقب لها طلاب الثالث الاعدادي في جميع المحافظات المصرية.

موقعنا الاخباري، يقوم بنشر روابط فحص نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية اخر العام 2018 لجميع المحافظات المصرية، لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الدور الثاني اون لاين لجميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني.

فقط كل ماعليكم قرائنا الكرام هو الضغط على رابط فحص نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاصة بكم، والتعرف على نتيتك فورا.