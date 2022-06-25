تراند اليوم : مشاهدة مسلسل ممالك النار الحلقة 1 + 2 مسلسل ممالك النار الحلقة 2 كاملة hd

مشاهدة مسلسل ممالك النار الحلقة 1 + 2 مسلسل ممالك النار الحلقة 2 كاملة hd مسلسل ممالك النار، مسلسل دراما عربي مشترك تاريخي من إنتاج شركة جينوميديا الإماراتية سنة 2019، من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

تولت إدارة إنتاج المسلسل شركة إماراتية، وصور بأكمله في تونس بكلفة تقدر بمائة مليون دينار تونسي (40 مليون دولار أميركي)، وعرض للمرة الأولى بدءًا من يوم 17 نوفمبر 2019 على قنوات أم بي سي 1، إم بي سي مصر، أم بي سي برسيا وإم بي سي العراق وإم بي سي 5، وسيعرض لاحقاً عبر شبكة نتفليكس في بقية بلدان العالم.

يوثق المسلسل الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطاً الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفاً العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.

"ممالك النار"، اسم مسلسل تاريخي جديد، بطولة النجم المصري خالد النبوي، ذاع صيته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل بث أول حلقة في 17 نوفمبر.

ويتناول المسلسل قصة آخر سلاطين المماليك، الأشرف طومان باي، الذي هزم أمام جيش السلطان العثماني سليم الأول في مصر عام 1517 في معركة الريدانية، بعدما تعرض لخيانات متتالية على أيدي أمرائه.

وافتتحت الحلقة الأولى بمقطع يسرد جزء من سيرة محمد الفاتح، الذي وصل في سنة 1451 إلى عرش السلطنة العثمانية، بعد نزاع مع 3 من أخوته.

ويُعرض مسلسل"ممالك النار" علي قناة mbc بتوقيت مصر، وسوريا والعراق في الساعة 10 مساءً ،ويعرض على نفس القناة بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب في الساعة مساءً،و يُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت غرينتش في الساعة 8مساءً،ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت السعودية في الساعة 11مساءً، ويُعرض أيضا على نفس القناة بتوقيت الإمارات في الساعة12مساءً، ويُذاع المسلسل من الأحد إلى الأربعاء.

ويُعرض مسلسل"ممالك النار" على قناة "مصر mbc"، بتوقيت الإمارات في الساعة 3 صباحًا، ويُعرض على نفس القناة بتوقيت السعودية في الساعة 2صباحًا،و بتوقيت مصر والسعودية والعراق يُعرض في الساعة 1 صباحًا، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في الساعة 12مساءً،ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت غرينتش الساعة 11مساءً، ويُذاع المسلسل من الأحد إلى الأربعاء.

ويُذاع المسلسل على قناة "mbc مصر2" من الأحد إلى الأربعاء، ويُعرض المسلسل بتوقيت الإمارات في الساعة 12مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت السعودية فى الساعة 11مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة بتوقيت مصر و سوريا و العراق في الساعة 10مساءً، ويُعرض المسلسل على نفس القناة في الساعة 9مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويُعرض على نفس القناة في الساعة 8مساءً.

والمسلسل بطولة الفنان خالد النبوي، ويُناقش الصراعات الداخلية، و المعارك بين الدولة العثمانية، ودولة وخصوصًا فى بداية نشأتهم.

ويجسد الفنان خالد النبوي شخصية "طومان باي" وهو أخر السلاطين المماليك الشركسيين فى مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شنق على باب زويله.