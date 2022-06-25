تراند اليوم : رابط استمارة المعين المتفرغ 2019

ننشر لكم رابط استمارة المعين المتفرغ 2019 بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عن فتح باب التقديم للشمول براتب المعين المتفرغ.

وقالت الوزارة إن الاستمارة تفتح اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط .

* المستمسكات المطلوبة للتقديم/

1- صورة شخصية للمتقدم .

2- البطاقة الوطنية في حالة وجودها .

3- هوية الاحوال المدنية .

4- شهادة الجنسيه في حالة عدم وجود بطاقة وطنيه .

5- بطاقة السكن .

6- البطاقة التموينية .



7- كتاب قرار الاعاقة ان وجد .

8. مستمسكات المعين ( الأربعة ) .

* ملاحظات هامة/

1.الراتب وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 المادة (19/2) هو للمعين وليس للمعاق .

2. لكل معاق معين واحد فقط ولا يجوز اعانة اكثر من معاق .

3. تبلغ الهيئة عند وفاة المعاق فورا وبخلاف ذلك يتحمل المعني مسؤولية اعادة المبالغ المصروفة لانها بدون وجه حق وفق القانون .

4. المعين ليس لديه راتب شبكة الحماية او قوى الامن الداخلي والدفاع .

* للدخول إلى استمارة التقديم اضغط هنا .