تراند اليوم : رابط استمارة المعين المتفرغ 2019

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ننشر لكم رابط استمارة المعين المتفرغ 2019 بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عن فتح باب التقديم للشمول براتب المعين المتفرغ.
وقالت الوزارة إن الاستمارة تفتح اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط .
* المستمسكات المطلوبة للتقديم/
1- صورة شخصية للمتقدم .
2- البطاقة الوطنية في حالة وجودها .
3- هوية الاحوال المدنية .
4- شهادة الجنسيه في حالة عدم وجود بطاقة وطنيه .
5- بطاقة السكن .
6- البطاقة التموينية .
7- كتاب قرار الاعاقة ان وجد .
8. مستمسكات المعين ( الأربعة ) .
* ملاحظات هامة/
1.الراتب وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 المادة (19/2) هو للمعين وليس للمعاق .
2. لكل معاق معين واحد فقط ولا يجوز اعانة اكثر من معاق .
3. تبلغ الهيئة عند وفاة المعاق فورا وبخلاف ذلك يتحمل المعني مسؤولية اعادة المبالغ المصروفة لانها بدون وجه حق وفق القانون .
4. المعين ليس لديه راتب شبكة الحماية او قوى الامن الداخلي والدفاع .
* للدخول إلى استمارة التقديم اضغط هنا .