تراند اليوم : حكم الاكتتاب في شركة ارامكو

مع بدء اكتتاب ارامكو يتسائل الكثير من السعوديين والعرب عن حكم الاكتتاب في شركة ارامكو ، هل هو حلال أم حرام وفقاً للشريعة الاسلامية، حيث حسم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الحكم الشرعي للمشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، مفتياً بأنه حلال وجائز.

وأوضح المطلق ” في رده عن حكم الاكتتاب في الشركة خلال برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام أمس أنه “يجوز، شركة أرامكو ليست من بنك فيها ربا وهي شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع “.

وتابع بقوله ” المشاركة فيها حلال وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فالمشاركة فيها طيبة وأنا أعتقد حتى المشايخ، نحن سنشارك فيها”.