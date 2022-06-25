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تراند اليوم : طريقة عمل يحنة الدجاج مع الشاي

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- تُسخن الزبدة مع الزيت في إناءٍ على نارٍ متوسطةٍ

- تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل

- تُقلب قطع الدجاج في خليط الزبدة, حتى تُحمر من كل الجهات

- تُنقل قطع الدجاج إلى إناءٍ اَخرٍ، ثم يُوضع الدقيق بنفس الإناء السابق، ويُحمر بالزبدة

- يُضاف البصل، الجزر وورق الغار مع التقليب المستمر (يمكن استخدام الكوسا والبندورة أو أي نوعٍ من الخضروات )

- يُحضر الشاي بغليه مع الماء حتى يُصبح مركزاً ( مع مراعاة عدم إضافة سكر)

يُصب الشاي فوق خليط الخضروات، ويُترك حتى الغليان ثم تُخفف الحرارة ويُترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقةٍ أو حتى تنضج الخضروات

- يُزال ورق الغار، وتُهرس الخضروات باليد أو باستخدام محضر الطعام, حتى نحصل على شوربةٍ متجانسةٍ

- تُضاف الشوربة لقطع الدجاج ويُرفع الخليط على النار مرةً أخرى، ثم يُترك حتى ينضج الدجاج

- يُوضع الدجاج في طبق التقديم مع شرائح الخيار والطماطم

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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