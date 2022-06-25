تراند اليوم : طريقة عمل يحنة الدجاج مع الشاي

- تُسخن الزبدة مع الزيت في إناءٍ على نارٍ متوسطةٍ

- تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل

- تُقلب قطع الدجاج في خليط الزبدة, حتى تُحمر من كل الجهات

- تُنقل قطع الدجاج إلى إناءٍ اَخرٍ، ثم يُوضع الدقيق بنفس الإناء السابق، ويُحمر بالزبدة

- يُضاف البصل، الجزر وورق الغار مع التقليب المستمر (يمكن استخدام الكوسا والبندورة أو أي نوعٍ من الخضروات )

- يُحضر الشاي بغليه مع الماء حتى يُصبح مركزاً ( مع مراعاة عدم إضافة سكر)

- يُصب الشاي فوق خليط الخضروات، ويُترك حتى الغليان ثم تُخفف الحرارة ويُترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقةٍ أو حتى تنضج الخضروات

- يُزال ورق الغار، وتُهرس الخضروات باليد أو باستخدام محضر الطعام, حتى نحصل على شوربةٍ متجانسةٍ

- تُضاف الشوربة لقطع الدجاج ويُرفع الخليط على النار مرةً أخرى، ثم يُترك حتى ينضج الدجاج

- يُوضع الدجاج في طبق التقديم مع شرائح الخيار والطماطم