تراند اليوم : احذري هذه الأطعمة اثناء ريجيمك

لا شك أن هناك أطعمة لا تشعرنا بالاكتفاء، وأحياناً تشعرنا بمزيد من الجوع بعد تناولها، فمن منا لا يشعر بالرغبة في الأكل بعد قطعة من الحلوى؟

فهناك أطعمة كثيرة تعطي هذا الشعور وتساهم في اكتسابنا المزيد من الوحدات الحرارية بسبب الإفراط في الأكل.

فإذا كنتِ تتبعي نظام غذائي معين، أو مستمرة في ريجيم فابتعدي عن هذه الأطعمة.

المعجنات: لا تحتوي المعجنات وغيرها من النشويات السهلة الهضم والغنية بالسكر على الألياف أو على أي مكونات غذائية، فبمجرد تناولها لا نشعر بالاكتفاء وأكثر، نشعر بجوع أكبر وبالرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر كونها ترفع مستوى الأنسولين في الجسم بسرعة كبرى.

المشروبات الغازية الخاصة بالحمية: كثر يتجهون إلى المشروبات الغازية الخالية من الوحدات الحرارية للتغلب على الإحساس بالجوع، في الواقع، أظهرت الدراسات أن المحليات الصناعية في هذه المشروبات تفتح الشهية وتزيد الرغبة بتناول السكريات.

البطاطا المقلية: بعكس البطاطا المشوية التي تعطي إحساساً بالشبع، تشعرنا البطاطا المقلية بالجوع بعد تناولها بسبب طريقة تحضيرها، خصوصاً أنها تقلى بالزيوت المهدرجة الغنية بالدهون المشبعة التي تشعرنا بالجوع بدلاً من أن نشعر بالشبع بعد تناولها.

البسكويت المحلّى والكرواسان: يسبب تناول الكرواسان والبسكويت المحلّى وغيرهما من النشويات المصنّعة الغنية بالسكر، شعوراً بالجوع، لذلك من الأفضل استبدالها بالوجبات الصغيرة الكاملة الغذاء.