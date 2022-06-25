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تراند اليوم : استخدمي البرتقال لإزالة بقايا الماكياج

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من المعروف أن إزالة الماكياج المتراكم على البشرة هي من أحد أسس العناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها، توجد العديد من المنتجات التجميلية الكيمائية التي تساعد على إزالة الماكياج عن البشرة، ولكننا نقدم لكِ في السطور القادمة وصفات طبيعية لإزالة الماكياج عن العينين والبشرة:-

المكونات:

مقادير متساوية من كل من:
- زيت اللوز
- زيت الزيتون
- زيت الخروع

طريقة إعداد مزيل ماكياج العين الطبيعي:

- تخلط جميع أنواع الزيوت معاً.

- تغمس قطعة من القطن في الخليط ويمسح بها منطقة العين.

- احتفظي ببقية الخليط في الثلاجة (المبرد)، ثم قومي باستخدام قابض طبيعي للمسام وهو ماء الورد.

وصفة قشور البرتقال لإزالة الماكياج:

يمكنك تقطيع قشور 3 برتقالات ثم توضع في ماء وترفع على النار حتى الغليان لمدة ساعتين، ثم تمسح البشرة بالسائل بواسطة قطنة ويحفظ الباقي في الثلاجة.
 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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