تراند اليوم : تعرفي على الفوائد السحرية للشاي الأخضر

أصبح الشاي الأخضر في الأىونة الأخيرة من المشروبات المفضلة في معظم دول العالم، ويتواجد في أغلب المنازل، بعد أن كان الشاي الأحمر هو الأهم في العالم،حيث يتكون الشاي الأخضر من أوراق من شجرة كاميليا سينينسيس التي خضعت الحد الأدنى من الأكسدة أثناء عملية التجهيز.

كما وأصبح الشاي الأخضر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة نسبيا في الغرب، حيث الشاي الأسود كانت يستهلك عادة، وأصبح الشاي الأخضر المادة الخام لمقتطفات المستخدمة في مختلف المشروبات، والأطعمة الصحية، والمكملات الغذائية، ومواد التجميل.

واليوم سنعرض عليكم أبرز فوائد الشاي الأخضر لصحتك:

الشاي الاخضر يحمي الجلد:

الشاي الاخضر هو احد مضادات الاكسدة القوية وهو يوفر حماية فعالة من اشعة الشمس

الشاي الاخضر يحافظ على اسنانك صحية:

وجدت دراسة واسعة النطاق اجريت في اليابان إن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً يحافظ على أسنانك صحية ويمنع أمراض اللثة، حيث تظهر أسانك بشكل رائع وجميل كأسنان ممثلين هوليوود الذي يظهرون على قنوات أوربت شوتايم OSN.

الشاي الاخضر يحسن الذاكرة:

اختبرت دراسة علمية حديثة اثنين من المكونات الموجودة في الشاي الاخضر، ومضادات الاكسدة والاحماض الامينية التي تعمل على ارخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء

الشاي الأخضر والقلب :

الشاي الأخضر يساعد على منع أمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق خفض مستوى الكوليسترول في الدم .

الشاي الأخضر ومكافحة الشيخوخة :

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات تعرف باسم بوليفينول تحارب الجذور الحرة . هذا يعني أنه يساعدك على محاربة الشيخوخة والعمر الطويل.