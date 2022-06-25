تراند اليوم : طريقة عمل سلطة الدجاج

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المقادير:
السلطة :: 2 كوب صدور دجاج بدون عظم.. 2 كوب ملفوف ابيض.. جزرة كبيرة.. كوب ونصف بابايا خضراء.. نصف كوب كزبرة طازجة.. نصف كوب بصل اخضر.. نصف كوب مفروم فول سوداني:: للصلصة ::.. 2 فص ثوم .. 3 قرن فلفل حار.. 2 ملعقة صلصة صويا.. 2 ملعقة خل.. 2 ملاعق سكر.. ملعقة عصير ليمونة.. ملعقة زيت.. ربع كوب ماء
الطريقة:
بوعاء كبير بماء مغلي اضيفي صدور الدجاج وغطيها ويطهى 20 دقيقة ثم ترفع من الحرار وتصفى وتترك لتبرد .. قطعي الملفوف شرائح رقيقة جدا قشري الجزر والبابايا والكزبرة والبصل الأخضر وتخلط مع الدجاج بوعاء كبير .. يفرم الثوم والفلفل الحار ضعيه بوعاء واخلطيه مع صلصة الصويا والخل والسكر وعصير الليمون والزيت واخفقيه حتى يكون سلس اضيفي الفول السوداني والماء واخفقي حتى يصبح سلس ودسم .وصبي الصلصة على خليط السلطة وقلبيه ويقدم