تراند اليوم : تعرف على أهم أسباب تأخر المشي عند الأطفال.. و ما يجب فعله

وكالات - الخليج 365

تتعرض الكثير من الأمهات في العالم، إلى مُشكلة تأخر الطفل في المشي عند بلوغه العام الأول من عُمره بدون أسباب طبية واضحة، لكن عندما يتأخر في المشي بشكل مُبالغ فيه فهذا يرجع إلى عدة عوامل مُهمة تكون الأم غير مُدركة لها، يستعرضها لنا الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من خلال السطور القادمة.

فكرة تشجيعه على المشي

لابد أن تتنبه الأم لفكرة تشجيع طفلها على المشي على أن تكون معه خطوة بخطوة، مع مُراعاة مُكافأته في كُل مرة يتحسن فيها.

عدم الانشغال عنه

تنشغل الكثير من الأمهات عن أطفالها نظرًا للقيام بالأعمال المنزلية المُتعددة، ما يجعلها تتركه في المشاية لفترات طويلة، ويتعود على ذلك ولايستطيع الوقوف بمُفرده والوقوع عند أبسط مُحاولة.

التعود على حمله

بعض الأطفال لا تُحاول المشي أصلاً وهذا يرجع إلى أن الطفل مُتعود على الشيل من قبل الأم تجنُبًا منها لصريخه المُستمر.

مُشكلة زيادة الوزن

تُعتبر زيادة الوزن عند الأطفال أحد أسباب التأخر في المشي لعدم قُدرته على عمل توازُن لجسمه، وهُنا يجب على الأم إذا لاحظت إي حركة غريبة أثناء مشيه أو في شكل أرجله يجب التوجه على الفور لعرضه على الطبيب المُختص