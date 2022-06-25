تراند اليوم : “بصراحة” جديد محمد عساف لجمهوره ... قريبا

الخليج 365/

يستعد نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف للعديد من الاعمال الفنية والحفلات في الاسابيع المقبلة.

وبعد ان شوّق جمهوره حول العمل الجديد المتوقع صدوره قريباً، كشف “عساف” الى انه يحضر لأغنية عراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر بعنوان “بصراحة”.

من جهة أخرى، يلتقي “عساف” جمهوره بحفلتين فنيتين، الأولى في الكويت يوم الخميس 28 آذار، والثاني في الامارات يوم الجمعة 29 آذار.

آخر اعمال “عساف” أغنية “مكاك خالي” باللهجة العراقية ايضاً كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبو وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة منذ طرحها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.