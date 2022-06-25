تراند اليوم : مكة المكرمة تطلق أول مهرجان للزهور بمليون وردة ( فيديو )

مكة المكرمة - الخليج 365

تفتتح إمارة مكة اليوم الثلاثاء، مهرجان الزهور الأول والأكبر في تاريخها.

قالت إمارة منطقة مكة في بيان لها، إن المهرجان يحتضنه مشعر مزدلفة، وفرشت سجادة من الزهور ذات طابع اسلامي بطول 185 مترا وعرض 45 مترا، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.

وأشارت الى أن حفل التدشين سيتم بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وأوضحت الإمارة أن "السبب في اختيار مزدلفة للمهرجان يعود لقرب الموقع وسهولة الوصول إليه، فضلا عن الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها، وتوفر كافة الخدمات والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير".

والمهرجان الذي يتخلله ألعاب للأطفال، ومسرح ترفيهي وهدايا للحضور، سيستمر لمدة خمسة أيام.

وشكلت بأنواع مختلفة من الزهور، بينها أراولا بيضاء وبنفسجية، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر.