تراند اليوم : صفار البيض الحل السحري للتخلص من آلام الركبة

وكالات - الخليج 365

يعاني العديد من الأشخاص،من ألم المفاصل والركبة وتحديداً كبار السن، حيث يحدث هذا الألم لعدد من الأسباب، من أشهرها الألم الناتج عن الإصابة، أو أمراض مزمنة.

وتعتبر جميع الفئات دون استثناء عرضة للإصابة بهذه الآلام؛ حيث تنتشر الإصابة عند كبار السن مسببة الكثير من الألم والإزعاج.

وقد قدم موقع Santeplusmag”” وصفة علاج طبيعي،يمكن أن تساعد في التخلص من آلام الركبة باستخدام صفار البيض.

المكونات:

– صفار بيضة.

– ملعقتين من الملح.

– شاش جروح لاصقة.

طريقة التحضير:

– تخفق صفار البيضة جيدا، ويضاف بعدها الملح، ويتم خلطهما جيدا.

– يوضع الخليط على قطعة من القطن،ثم وضعهما على منطقة الألم،والتثبيت بواسطة ضمادة الجروح اللاصقة،لمدة ساعتين.