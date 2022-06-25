تراند اليوم : رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

وكالات - الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من فريق عمل الفنان المصري، رامز جلال، إنّه اختار دولة إندونيسيا للإيقاع بضحاياه النجوم في برنامجه الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بعد أن أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه أحد أهم البرامج وأبرزها في نسب المشاهدة.

وأوضحت المصادر بحسب إرم نيوز أن “رامز اختار إندونيسيا لمواءمة الظروف بها للإيقاع بالضيوف من الشخصيات العامة والفنانين والمطربين، وصعوبة التكهن بإمكانية إحداث مقالب للضيوف، كي يستطيع إنجاح كافة الحلقات”.

قالت مصادر مقربة من فريق عمل الفنان المصري، رامز جلال، إنّه اختار دولة إندونيسيا للإيقاع بضحاياه النجوم في برنامجه الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بعد أن أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه أحد أهم البرامج وأبرزها في نسب المشاهدة.

وأوضحت المصادر بحسب إرم نيوز أن “رامز اختار إندونيسيا لمواءمة الظروف بها للإيقاع بالضيوف من الشخصيات العامة والفنانين والمطربين، وصعوبة التكهن بإمكانية إحداث مقالب للضيوف، كي يستطيع إنجاح كافة الحلقات”.

وأكدت أن رامز جلال سافر إلى إندونيسيا مصطحبًا فريق عمل البرنامج لبدء التصوير، حيث تم بالفعل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج.

يذكر أن رامز جلال يطل سنويًّا عبر برنامج مقالب يحمل أسماء مختلفة، حيث قدم أخيرًا العديد منها في موسم رمضان بينها “رامز تحت الصفر”، ورامز تحت الأرض”، و”رامز بيلعب بالنار “، و”رامز واكل الجو”، و”رامز قرش البحر”، و”رامز عنخ آمون”، و”رامز قلب الأسد”.