تراند اليوم : رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم .. نتيجه مسابقه العقود المؤقته 2019

رابط جديد لمعرفة أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم، حيث ننشر رابط الكتروني جديد للاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم وأخصائي مساعد، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، نتائجها الاحد السبت على موقعها الالكتروني الرسمي، وأفرج عن أسماء المقبولين ونتيجة مسابقة العقود المؤقتة وموعد استلام العمل بالمحافظات ومسابقة تعيينات رسمية جديدة ضمن تخصصات بالتربية والتعليم ،وأعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 مع فتح باب التظلمات حيث تدور عمليات بحث مكثفة من قبل آلاف المتقدمين لوظائف مسابقة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية ، للتعرف على اسماء الفائزين بنتيجة تعاقدات التربية والتعليم 2019، وتحميل اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم ، والاطلاع على نتيجة مسابقة تعاقدات التربية والتعليم في مصر 2019 .

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة بدأت في ارسال الرسائل الالكترونية ورسائل sms على ارقام الهواتف المحمول الخاصة بالمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة تحتوى الرسالة على " اجتياز المتقدم للمرحلة الاولى بمسابقة العقود المؤقتة " كما سيتم اجراء المقابلات وفقا للميعاد الذى سيتم تحديدة عبر الرسائل الالكترونية التى تستمر حتى يوم الاربعاء القادم وسوف يتم تحديد الاختبارات لجميع المقبولين مبدئياً لمسابقة العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم .

وفى سياق ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم انه من المرجح ان تكون العقود المؤقتة لمدة 3 شهور خلال الترم الثانى للفائزين بالمسابقة وان عدد هذة العقود ربما يصل الى 65 الف عقد مؤقت على مستوى الجمهورية .

ويتوجب على المعلمين المقبولين التوجه غداً الاثنين إلى الإدارات التعليمية لإنهاء إجراءات التعاقد ليبدأ بمزاولة مهامهم التعليمية.

ونلفت الانتباه إلى أنه تم اضافة درجات الرأفة ووصول أعداد الناجحين فى المسابقة إلى 46 ألفًا و940 ناجحًا وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفًا و621 راسبًا وراسبة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويًا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبًا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل، وسوف توضع معايير مختلفة فى المسابقات المقبلة.

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه سيتم اختبار 5 آلاف و87 لم يتقدموا للاختبارات فى المرحلة الأولى بمسابقة العقود المؤقتة بدأ من الثلاثاء المقبل لضمان حصول كل متقدم على حقه بشرط أن يسدد رسوم 100 جنيه فى مكتب البريد أو خلافه فى أى مركز من مراكز الاختبارات التى تم الإعلان عنها وهى 51 مركزا.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهات دولية هى من قامت بوضع الاختبارات فى التخصصات ومن يرغب فى التقدم بتظلم من الراسبين حتى يوم الخميس بشرط سدا مبلغ 100 جنيه.

وشدد عمر، على أن الوزارة تعلن على موقعها ببطاقة الرقم القومى وأيضا على الميل للمتقدمين لمعرفة نتائج الناجحين ويبدأ فى إجراءات التعاقد فى الإدارات التعليمية، موضحا أن التعاقدات ستبدأ من يوم الاثنين أو الثلاثاء وسوف يعرف موعد التعاقد من خلال رسالة ترسل له.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبارات سوف تعقد للمتقدمين الذين سوف يتظلمون الاسبوع الجارى،موضحا هناك 941 وظيفة فى التعليم العام بالمسابقة و1469 تعليم فنى لم يتقدم عليها أحد، لافتا إلى أن هناك ناجحين فى المسابقة لن يتسلموا العمل إلا بعد إعلان نتيجة الذين يتقدمون للاختبارات والذين تغيبوا عن المرحلة الأولى والتى تمت خلال الأسبوعين الماضيين.

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