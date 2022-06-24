تراند اليوم : قريباً نجاة الصغيرة تعود إلى الساحة الفنية

قريباً نجاة الصغيرة تعود إلى الساحة الفنية

وكالات/الخليج 365

بعد غياب لسنوات، أعلن الملحن سامي الحفناوي عودة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة إلى الساحة الفنية.

وأفاد الحفناوي بأنه سيلحن عدداً من الأغاني ستكون بصوت الفنانة نجاة الصغيرة، والتي من خلالها ستعود إلى جمهورها مرة أخرى.

وفي تصريح له لصحيفة النهار، أكد أنه حتى الآن لم يُحدَد موعد طرح الأعمال الجديدة، وقال “لن أستطيع البوح بأي تفاصيل عن التعاون فيما بيننا في الأغاني القادمة، ولكني سأعلن عن التفاصيل عند الاستقرار على توقيت لها”.

وفي وقت سابق من العام الماضي 2021، أشارت الفنانة نجاة الصغيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب إلى رغبتها في العودة إلى الغناء وإلى جمهورها.

ونوهت إلى أنها ستقدم عملاً قريباً، وقالت “في القريب سيكون لي أعمال جديدة، ولكنها صعبة”، وأضافت “مجموعة العاملين الذين كانوا معي غير موجودين حالياً”.

وصرحت في ذلك الوقت بأن ما يمنعها من طرح الأغاني وإتمامها هو صعوبة إيجاد ملحن يصلح للعمل الذي تتمناه.

وأعربت الفنانة الكبيرة عن حبها للموسيقى التي تمثل حياتها، والتي تعلمتها من السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.

وكانت قد طرحت عام 2017 أغنية “كل الكلام”، التي سجلتها منذ 15 عاماً، من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، ولاقت نجاحاً كبيراً وقتها.

انتهي.