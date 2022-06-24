تراند اليوم : 6 نصائح هامة لتظهر بمظهر انيق وجذاب

غزة /الخليج 365 /وكالات



اذا كنت عزيزي الرجل من النوع الأول الذي لا يهتم بمظهره ويترك هذه المهمة للمرأة، فلتعلم حقيقة هامة، وهي ان المرأة تجد في الرجل المهتم بأناقته جاذبية لا تقاوم، فهي دليل ومؤشر واضح على شخصية مرتبة لها بصمات مميزة .. فاليك هذه النصائح لتظهر بطلة جذابة انيقة دائما .

1- تقليم الأظافر :

مظهر وشكل الأظافر يعطي انطباعا مبدئيا عن شخصية الرجل ونظافته الشخصية فلا تغفلها، فلا تنسى تقليم اظافرك بشكل دوري، والتخلص من الجلد الزائد، ثم استعمال زيت الزيتون لترطيب الجلد .

2- التخلص من شعر الوجه الغير مرغوب فيه :

هناك شعر غير مرغوب فيه اذا تركه الرجل يثير الاشمئزاز لدى الأخرين، مثل شعر الأنف وشعر الأذن، لذا ينصح الرجل بضرورة التخلص من شعر الأنف وشعر الأذن كل اسبوع، ليس للمحافظة على المظهر فقط، بل ليتمكن من التنفس بشكل طبيعي ايضا.

3- استخدام فرشاة الأسنان او السواك :

استخدام فرشاة الأسنان او المسواك مرة واحدة على الاقل يوميا، ويفضل بعد كل وجبة وقبل النوم، من اجل تنظيف الأسنان من بقايا الطعام .

4- استخدام كريم الحلاقة :

استخدام الرجل كريم الحلاقة يساعد على تخفيف الألم وترطيب البشرة، والحصول على حلاقة ذقن مريحة وسريعة بدون خدوش أو جروح، ولا ينسى الرجل ان يستخدم مرطب ما بعد الحلاقة للمحافظة على بشرته.

5- استخدام الشامبو والكريم :

استخدم الرجل الشامبو مرة واحدة كل يومين، فهو يساعد على تخليص فروة الرأس من الأتربة والغبار العالقه به، كذلك يجعل شعر الرجل أكثر نعومة، ويجب دهن الشعر بالكريم المناسب للشعر بعد كل غسيل للشعر .

6- استخدام كريم الشمس :

هناك مفهوم خاطئ لدى بعض الرجال ان استخدام كريمات الشمس يقتصر فقط على النساء، ولكن الكريمات الواقية من اشعة الشمس تقي الجلد من الاصابة بالسرطان، لذا يفضل استخدام منتجات التجميل المضادة لأشعة الشمس وارتداء النظارات الشمسية لتقليل فرص الأصابة بسرطان الجلد .