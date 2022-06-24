تراند اليوم : المشروبات الغازية تزيد الإصابة بتسوس الأسنان

غزة / الخليج 365 /وكالات

حذرت دراسة طبية من أن الإفراط فى تناول المشروبات الغازية المحلاة لا يشكل مخاطر صحية على صحة الإنسان، من زيادة مخاطر الإصابة بالبدانة ومرض السكر النوع الثانى وحسب، بل تسهم فى تلف الأسنان وزيادة تسوسها.

وأوضح الباحثون أن هناك أدلة متزايدة بأن المشروبات المحلاة، خاصة الغازية منها، لها الكثير من الآثار السلبية والصحية الضارة على البالغين والأطفال على حد سواء، مما يجب معه إطلاق حملات توعية بهذه المخاطر.

وكانت الأبحاث أجريت على أكثر من 800.16 ألف طفل وبالغ تم مراقبة معدلات استهلاكهم للمشروبات الغازية، حيث لوحظ أنها تشكل أخطارا كبيرة مثل التسويس مما له انعكاس كبير على الناحية المادية والصحية والاجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى أن المشروبات الغازية تعمل على زيادة معدل الحموضة إلى جانب نسبة تسوس الأسنان، خاصة بين الأطفال بسبب تراكم معدلات كبيرة من السكريات بين الأسنان.