تراند اليوم : اطلاق مسابقة لأجمل قطة في الشرق الأوسط في الكويت

الكويت / مشرق نيوز /

أطلق "نادي القطط الكويتي"، ، أكبر مسابقة للقطط الجميلة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمعية محبي القطط الأمريكية، ومن خلال ثمان حلبات تحكيمية تتنافس فيها القطط، بواقع أربع حلبات كل يوم، بمتابعة لجنة التحكيم المكونة من ثمانية محكمين عالميين، وصلوا إلى الكويت خصيصا لهذه المسابقة.

ويشارك في السباق، الذي انطلق أمس، 111 قطة من مختلف الأنواع، سواء من السلالات العريقة أو القطط المنزلية، التي ستخضع للتحكيم طبقا لقوانين ومعايير جمعية CFA الأمريكية لكل نوع وفصيلة من القطط، حيث تمر على جميع الحلبات على مدى يومي المسابقة لتحصد النقاط، ومن ثم تعلن النتائج مع نهاية اليوم الثاني.

وذكرت طيبة الجبر، أمين سر النادي ،أن الهدف من اقامة المسابقة جمع أصحاب ومحبي القطط في الكويت ومنطقة الخليج العربي تحت راية واحدة، تقوم على الاهتمام ورعاية شؤون القطط، ونشر الوعي والتثقيف عالي المستوى لأصحاب ومربي القطط بالطرق الصحيحة لرعايتها، ومساعدة أعضاء النادي، وتنظيم العروض والمسابقات والاجتماعات والدورات في الكويت، ودعم الأنشطة الرامية لتحسين الأحوال المعيشية للقطط، ومحاولة إيقاف معاملة القسوة تجاه القطط الضالة، ونشر الوعي بين المجتمع في كل ما يتعلق بالعناية بالقطط.

وأوضحت الجبر أن فكرة النادي لاقت اقبال كبير ، ما أدى إلى الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي تسجيل النادي بشكل رسمي في منظمات عالمية في هذا المجال، والبداية كانت جمعية WCF التي مقرها ألمانيا، ثم جمعية CFS ومقرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العضوية لا تقتصر على مقتني القطط الأصيلة النسب أو المسجلة في منظمات عالمية فقط، بل يمكن لأي شخص لديه قط، سواء كان قط منازل أو شوارع، الانضمام إلى النادي، الذي لا يهدف إلى الربح، وإنما لإظهار الحب للقطط ورعاية الحيوانات ورفع مستوى الوعي في الكويت عن كيفية رعاية القطط، وأن كل روح خلقها الرحمن مهمة.

جدير بالذكر أن جمعية محبي القطط تأسست في الولايات المتحدة عام 1906، وتعتبر صاحبة أكبر سجل للقطط أصيلة النسب، وتعترف بـ42 سلالة.