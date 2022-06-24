تراند اليوم : ايريس ميديا تشارك في حفل جائزة زايد لطاقة المستقبل 2013

ايريس ميديا تشارك في حفل جائزة زايد لطاقة المستقبل 2013

ابوظبي / محمد جمال المجايدة / الخليج 365

كانت الزميلة حنين الداود مديرة شركة ايريس ميديا للاعلام بابوظبي , من ابرز الاعلاميات المشاركات بفعاليات جائزة زايد لطاقة المستقبل 2013 التي اقيمت في قصر الإمارات مؤخرا علي هامش قمة الطاقة العالمية بابوظبي .

ونشرت تقارير اخبارية مميزة عن الحفل الذي حضره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة بدولة الامارات , ومحمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعاطفة يحي آغا رئيسة جمهورية كوسوفا وأولافور راجنار جريمسون رئيس أيسلندا والملكة رانيا العبد الله حرم الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة ممثل العاهل البحريني و جيجومار بيناي نائب الرئيس الفلبيني .



وضمت قائمة الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة كلا من " سيمنز " و " دي.لايت ديزاين " و " سيريس " والدكتور خوسيه جولدمبرج وأربع مدارس ثانوية تمثل مناطق مختلفة من العالم " .

واشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر مدير عام جائزة زايد لطاقة المستقبل بجهود الاعلاميين في ابراز دور الجائزة ورسالتها الي العالم كله مؤكدا ان الابتكار يمثل الركيزة الأساسية لمختلف الجهود الهادفة إلى التغلب على التحديات التي تواجهنا .

وقد لعب الفائزون بجائزة زايد لطاقة المستقبل دورا أساسيا في تقديم أفكار وتقنيات مبتكرة كان لها أثر ملموس في تعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

ويتم تقديم الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار ـ سنويا للأفراد والشركات والمنظمات غير الحكومية من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والتي تسهم في ضمان مستقبل الطاقة والحد من تداعيات تغير المناخ.

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