تراند اليوم : هل تعلمين ما هي دلالات الشامة على جسدك؟

هل تعلمين ما هي دلالات الشامة على جسدك؟

وكالات – الخليج 365

من المعروف أن الشامة على جسد الإنسان تظهر في أي مكان على الجلد، بمفردها أو في مجموعات، وللشامة دلالات مختلفة كثيرة، اعتمادًا على مكان وجودها.

وتشير بعض الدراسات الفلكية القديمة، إلى أن وجود شامة في جزء معين من جسمكِ قد يعني شيئًا ما عن شخصيتك أو ثروتك أو مستقبلك.

إليكِ بعض ما تقوله لكِ هذه الشامات:

الشامة على ذراعك..

يعتبر العثور على شامة في جسدك وتحديدًا ذراعك أمرًا شائعًا، فقد يعني ذلك أشياء مختلفة، منها أنه يتعين عليكِ العمل بجهد كبير، لكن لا تحصلين على الإشادةِ اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لموسوعة الخرافات، فإن الشامة الموجودة على الذراع تعني أن الشخص “حذر”.

الشامة على الصدر..

تقول التقاليد الصينية إنه “يمكن أن تعني الشامة على جسدك الموجودة على صدرك، أو منطقة الثدي، أشياء مختلفة، مثل: الطموح، أو الكرم، أو لديك أطفال رائعون”.

الشامة على الظهر..

ترمز الشامة على ظهرك إلى سوء الحظ، ويعد وجود شامة على ظهرك أمرًا شائعًا جدًا أيضاً، لكن يمكن أن يعني عددًا قليلاً من الأشياء المختلفة.

وبحسب علم التنجيم الصيني القديم يمكن أن ترمز الشامة على جسدك الموجودة على ظهرك إلى أنه ليس لديكِ حظ جيد، أو أنكِ تتعرضين للخيانة كثيرًا، أو أنك شخص سيواجه الكثير من “العقبات والنكسات”.

الشامة على رقبتك..

تشير الشامة على جسدك الموجودة على قاعدة رقبتك أحيانًا إلى حياة قصيرة مع احتمال التعرض للضغط الشديد.

وفي بعض الأحيان تعد الشامة على الرقبة تحذيرًا بأنك بحاجة إلى الاسترخاء أكثر.

الشامة على الجبين..

يقول علم التنجيم الصيني إن الشامة على الجبين تشير إلى الازدهار، إذ تعني الشامة في منتصف الجبهة الحكمة.

وتشير الشامة الموجودة على الجانب الأيمن من الجبهة إلى أن الشخص شريك رائع، كما تعني إجمالاً أن الشخص نشيط ومغامر.

الشامة على خدك..

يوضح علم التنجيم الصيني أن الشامة على جسدك، الموجودة على الخد، تعني أنه “شخص شجاع ومخلص ومثابر”، كما أنه رياضي إلى حد ما، وليس ماديًا.

ويؤكد العلم الصيني أن الشامة الموجودة على الخد الأيمن تشير إلى شخص حساس ومهتم ويقدر الأسرة، بينما تمثل الشامة الموجودة على الخد الأيسر شخصًا انطوائيًا ومتعجرفًا أيضًا.

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