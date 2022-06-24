تراند اليوم : لتحصلي على أظافر لامعة إليكِ ما تحتاجينه من فيتامينات ومعادن

لتحصلي على أظافر لامعة إليكِ ما تحتاجينه من فيتامينات ومعادن

وكالات – الخليج 365

تُلحق الكثير من الأنشطة اليومية مثل غسل الأطباق والتعرض للمنظفات، الضرر بأظافرك، ما يؤدي لتقصفها وتشققها وكسرها المتكرر ومشاكل أخرى تجعل من أظافرك غير لامعة.

ويحدث الضرر جرّاء نقص الفيتامينات أو المغذيات، وتؤثر النواقص في الجسم أيضًا على صحة الأظافر، لذا عليكِ الاعتناء بنفسك وتناول الفيتامينات ومغذيات معينة.

وفيما يلي تفاصيل حول كل ما تحتاجيه لتكون أظافرك لامعة:

1- البيوتين

يُعد فيتامين البيوتين من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ويحتاجه الجسم.

ويساعد البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين (ب7)، في تحويل الطعام إلى وقود للجسم، ويمكن أن يسبب نقص البيوتين مشاكل في الجهاز العصبي والجلد والشعر والأظافر، لذلك احرصي على أخذه ليؤثر إيجابًا على جسدك.

2- الزِنك

يوجد معدن الزنك معدن في العديد من الأطعمة، وهو مطلوب لمجموعة من وظائف الجسم، بما في ذلك انقسام الخلايا وتطورها، ويجعل من أظافرك لامعة.

وتتكون الأظافر من نوع من الخلايا التي تنقسم وتتطور بسرعة، نظرًا لارتفاع معدل الإنتاج، فإن الإمداد الثابت بالزنك ضروري للحفاظ على نمو جيد للأظافر.

ويتسبب نقص الزنك في نظامك الغذائي في تدهور صفيحة الظفر، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على أظافركِ، الكميات اليومية الغذائية الموصى بها للذكور والإناث للزنك هي 11 مغم و8 مغم يومياً.

3- الحديد

يسيطر الحديد على مركز خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين إلى أعضائنا وكل خلية في أجسامنا، بما في ذلك أظافرنا.

ولن تحصل خلاياكِ على الأكسجين الكافي إذا لم يكن لديكِ ما يكفي من الحديد، ونظراً لأن الأظافر اللامعة والصحية تتطلب الأكسجين، فإن نقص الحديد أو فقر الدم يمكن أن يتسبب في ظهور نتوءات عمودية في أظافركِ.

4- أحماض أوميغا 3 الدهنية

تستخدم أحماض أوميغا 3 الدهنية في تشحيم أظافرك وترطيبها لمنحها مظهرًا لامعًا، وقد تساعد هذه الأحماض الدهنية أيضاً في تقليل الالتهاب بفراش الظفر، والذي يغذي ويعزز صحة الخلايا التي تؤدي إلى ظهور صفيحة الظفر.

ويؤدي نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى جفاف الأظافر وهشاشتها.

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