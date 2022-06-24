تراند اليوم : البروفيسور الفلسطيني بشير مخول رئيسا لجامعة الفنون الإبداعية في بريطانيا

لندن- الخليج 365:

أعلنت إدارة جامعة ( UCA) في بريطانيا، عن تعيين البروفيسور الفلسطيني بشير وديع مخول رئيسا لجامعة الفنون الإبداعية، حيث يعتبر هذا التعيين الأول في تاريخ الأكاديمية الأوروبية عامة في منصب رفيع المستوى كهذا، وسوف يباشر بروفيسور مخول العمل في منصبة الجديد في بداية شهر حزيران ٢٠١٧.

ولد البروفيسور بشير وديع مخول في عام 1963 في قرية البقيعة في الجليل الفلسطيني، وانتقل للعيش في المهجر قبل أكثر من ٢٥ عاما، منذ ذلك تولى مخول مناصب أكاديمية مرموقة وكان آخرها منصب نائب رئيس الجامعة في مدينة بيرمنجهام البريطانية.

على مدى ٢٢ عام من العمل الاكاديمي، تولى مخول مناصب اكاديمية قيادية عدة في الاكاديمية البريطانية، حيث اسس جامعتين في الصين، وهما معهد برمنغهام للأزياء والفنون الإبداعية في ووهان، وأول جامعة لساوثهامبتون في الخارج في داليان، ويعتبر مخول من القيادات الرائدة في تطوير المؤسسات التعليمية في العالم وهو باحث متخصص في الثقافات البصرية، وصدرت له عدة كتب والعديد من الدراسات اهمها كتاب: "جذور الفن الفلسطيني" الذي يعتبر من اهم المراجع العالمية اليوم حول الفن الفلسطيني المعاصر.

مخول من رواد الفن الفلسطيني المفهومي، حيث عرضت اعماله الفنية عالميًا، في بريطانيا، استراليا، ايطاليا، لبنان، الصين، المانيا، الولايات المتحدة وفرنسا، منها بينالي البندقية، تيت جاليري ليفربول، معهد العالم العربي في باريس، بينالي الفن الاسيوي في مانشستر، والعديد من المعارض الاخرى، وهو الان منهمك في انتاج معارض عدة مستقبلية في المكسيك ولبنان وغيرها.

وفي تصريح للبروفيسور روب تايلور، رئيس مجلس امناء الجامعة قال: "لقد أعجب الفريق بشكل كبير بتجربة البروفيسور مخول، كقائد وأكاديمي وفنان. ونحن نتطلع إلى مساهمة بروفيسور مخول في بناء وتطوير مستقبل الجامعة"..

ومن ناحيته صرح بروفيسور مخول: "يسعدني ويشرفني الحصول على هذه الفرصة لقيادة مسيرة التقدم المستمر لجامعة الفنون الإبداعية، ما أراه هنا هو جامعة فخورة بإنجازاتها ومفتوحة لاحتضان الفرص والتحديات التي سيجلبها المستقبل، وهي جامعة ذات علاقات إنتاجية وديناميكية وشراكات في جميع أنحاء العالم".