تراند اليوم : باب الحارة 9 .. " كبو الزيت عالنار" :فيديو يظهر شنق عقيد باب الحارة

متابعات/الخليج 365/أظهر البريمو الاول لمسلسل باب الحارة 9 مشنقة معلقة في وسط حارة الضبع يقال بأنه سيشنق من خلالها عقيد باب الحارة معتز.ويظهر الفيديو قول أم عصام "لا عاشوا ولا كانوا لي بدهم يرحلوكي يا ميمتي ".كما يقول البريمو" كبو الزيت عالنار".

ويترقب الجهور العربي بشغف مسلسل باب الحارة 9 في شهر رمضان المقبل لما يحمله من دراما سورية نالت إعجاب الكثير منهم لاسيما في ظل الحبكات المتعددة التي يصورها معدو مسلسل باب الحارة في اجزائهم المتتابعة،والتي يزينها في الجزء التاسع من باب الحارة الطفل اللقيط الذي يتبناه حكيم الحارة أبو عصام والتغيرات التي تطرأ على شخصية معتز وسمعو.

وأطلقت الشركة المنتجة للجزء التاسع من مسلسل «باب الحارة»، الإعلان الدعائى الأول للعمل، والذي من المرتقب ان يعرض خلال شهر رمضان المبارك .

والمسلسل هو مشروع دأب المخرج بسام الملا على تبنيه منذ أن كان جنيناً، ومع ولادته في أجزائه الأولى استطاع أن يكرس نمطاً محدداً لمسلسلات البيئة الشامية قلّما حادت عنه الأعمال الشامية الأخرى حتى بات مع الأيام مرجعاً للكثير منها، واليوم يُعلن عن ولادة الجزء التاسع منه بعد مخاضات رافقت مسيرته منذ انطلاقته عام 2006.

ومع تعاقب الكتّاب والمخرجين عليه، كان هناك دائماً مايسترو يقف وراءه محدداً الرؤية وضابطاً للإيقاع ومحافظاً على وتيرة محددة بين أجزائه.

وعلى الرغم من كل ما رافقه من انتقادات تفاوت فيها رأي الشارع والنقاد معاً، خاصة أن أجزائه جاءت بمستويات مختلفة، استطاع هذا المسلسل الشامي أن يكون الأشهر على مر السنوات العشر الأخيرة، وحقق حضوراً عربياً قلّ نظيره في المواسم الرمضانية الماضية، وبات اسم «باب الحارة» علامة فارقة أينما حل.

الجزء التاسع من مسلسل «باب الحارة»، من إخراج ناجي طعمي، تأليف سليمان عبدالعزيز، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: عباس النوري، صباح الجزائري، زهير رمضان، مصطفى الخاني، أسعد فضة، عبدالهادي الصباغ، جمال قبش، شكران مرتجى، محمد خير الجراح، ميلاد يوسف، مصطفى سعد الدين، رنا أبيض، كندا حنا، روبين عيسى، الليث المفتي، محمد قنوع، أريج خضور، ريم نصر الدين، يزن السيد، وعلي كريم