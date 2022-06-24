تراند اليوم : فاتورة التليفون الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات شهر الجديد 2017

فاتورة التليفون الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات عملية الدفع الكترونياً ومعرفة قيمتها، خدمة جديدة مقدمة من البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة مصر فاتورة التليفون الارضي، وهي خدمة دفع فواتير الهاتف النقال وشراء بطاقات الدفع المسبق من كافة شركات الإتصالات المحلية.

عايز تعرف فاتورة التليفون وتلحق تدفع فاتورة التليفون المصرية للاتصالات قبل ما تروح عليك وتروح في خبر كان،جديد خدمات مصريات اكتب رقم التليفون واعرف من خلاله فاتورة التليفون وسواء كنت بتدور على فاتورة التليفون المنزلى واي فاتورة التليفونات .

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الحق بسرعة واعرف فاتورة التليفون،و لمستخدمى المحمول و الانترنت و التليفون الثابت : اذا لم تتمكن من حل مشكلة واجهتك مع الشركة مقدمة الخدمة اتصل برقم 155 الخاص بمركز خدمة العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يعمل من الساعة 8:00 صباحا و حتى الساعة 10:00 مساء يوميا.لمعرفة وعرض الفواتير المستحقة دفعها لهذا الشهر اضغط على الرابط التالي : هنـــــــــــا .